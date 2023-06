AMLO acepta renuncia de Ebrard; “el proceso rumbo al 2024 inició”

El presidente AMLO señaló que el remplazo de Marcelo Ebrard lo dará a conocer la próxima semana en Relaciones exteriores.

RegeneraciónMx, 7 de junio de 2023.- Con la renuncia del canciller Marcelo Ebrard programada para el próximo lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que este movimiento es parte del inicio del proceso de selección de candidatos presidenciales en el movimiento de la Cuarta Transformación

“Ya inició este proceso. A eso se debe la renuncia de Marcelo y es posible que en estos días los que aspiren a ser candidatos pues también presenten sus renuncias”.

Ante la pregunta de Arturo Páramo de Imagen sobre lo que pasará, el mandatario comentó:

–¿Si el consejo de Morena decide que los candidatos tienen que renunciar deberían hacerlo el secretario de Gobernación o la,Jefa de Gobierno

–Así es.

Sobre que va a pasar con el sustituto de Marcelo Ebrard, el presidente dijo tiene tiempo para designar al sustituto en la cancillería.

“Hay tiempo porque apenas fue el anuncio. La renuncia es el próximo lunes, tengo tiempo para pensarlo, para sustituirlo. Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto. Porque durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado. La imposición del presidente. Él era el que designaba a su sucesor, estamos hablando de siglos y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición”, dijo el presidente AMLO.

Señaló que todos los que han expresado su interés en ser candidatos presidenciales tienen la oportunidad de ser parte del proceso sin embargo, dijo, el bloque conservador no cuenta con una definición de lo que quieren.

Con esto, el presidente AMLO recomendó a la oposición acercarse al pueblo y abandonar su clasismo, racismo.

Asimismo destacó la importancia que ha tenido para su movimiento, el método de las encuestas porque le ha permitido gobernar ya a 22 estados y uno más de un partido de la coalición,el Partido Verde.

“De acuerdo al estatuto en Morena, está contemplado que se hagan encuestas. Es probable que ese sea el método de elección, ayer lo mencionó Ebrard. Y prácticamente todos los que aspiran, no he escuchado a nadie que se oponga. Es un método que ha probado su eficacia. La mayoría de los gobernadores han sometido al método de encuestas. Ahí están los resultados, 23 gubernaturas de 32”, apuntó AMLO.