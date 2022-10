AMLO: Acuerdo Zacatecas-EE.UU. contra la inseguridad es ilegal

El presidente AMLO señaló que el acuerdo del gobierno de David Monreal con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar no es valido.

RegeneraciónMx, 10 de octubre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que sería ilegal la existencia de un acuerdo entre el gobierno de Zacatecas y Estados Unidos para atacar la inseguridad.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano destacó que solo el gobierno federal puede hacer los acuerdos con gobiernos extranjeros pero destacó que no harán escándalos por estos temas.

“No vamos a hacer un escándalo. No se debe hacer grande la controversia por esta situación, no hubo injerencia de parte del embajador estadunidense, Ken Salazar. Esto es un asunto de otro tipo y no vamos a pelearnos, tenemos que actuar con criterio y no pelarnos, buscar buenas relaciones”, destacó.