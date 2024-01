AMLO ataja ataques contra su hijo Gonzalo: Loret mucho muy corrupto

Intercambiar bienes de toda la familia con los que Loret tiene. “Me va a doler mucho porque este lo de Palenque, pero me voy a rayar, me voy a rayar”: AMLO

Regeneración, 10 de enero de 2024. El presidente AMLO rechazó los renovados ataques de Loret de Mola contra la familia presidencial.

Y es que la especie dice que Gonzalo hijo de AMLO tiene un amigo al que le hicieron escuchas hablando del balastro del Tren Maya.

Así, al reportaje de la supuesta posible participación de Gonzalo en actividades delictivas el presidente emplazó al periodista Carlos Loret de Mola a revelar a cuánto asciende su sueldo.

AMLO

“Nada más que me diga hoy, además lo merecen sus lectores porque todavía hay mucha gente que le cree, nada más que me informe hoy ¿cuánto gana?”.

O sea, porque estoy seguro que gana más de un millón de pesos mensuales como periodista.

-“Ya con eso, se parece mucho lo que ganan los ministros, 700,000 pesos mensuales, imagínese un millón mensuales”.

Acusa

Cabe destacar que Loret publica un llamativo título para revelar una horrida red de supuesta corrupción y enlodar a AMLO, o al menos intentarlo.

Lo que sobresale es que el infundio se publica en el contexto de que a la derecha se le cayó Xóchitl, suspirante presidencial, y algo tienen que inventar.

El lunes 9 de enero, Latinus publicó la investigación “El clan: la red de negocios y de tráfico de influencias operada por Gonzalo “Bobby” López Beltrán en el Tren Maya”.

Loret

“Es muy corrupto Loret de Mola, mucho muy corrupto”, dijo AMLO ante las acusaciones.

Seguidamente, recordó que está a la espera de que el periodista acepte su propuesta de intercambiar bienes.

“Hay cosas que no se pueden ocultar y una de esas es el dinero. Estoy esperando que acepte un desafío, en muy buenos términos, un emplazamiento…”.

Esto es, “se intercambien los bienes que yo tengo y que tiene toda mi familia con los que él tiene. Me va a doler mucho porque este lo de Palenque, pero me voy a rayar, me voy a rayar”, dijo.

Dice

Cabe destacar que portales subrayan que se trata de una serie periodística de Loret en contra de AMLO y de las cuales, hasta le fecha, ninguna ha resultado ser cierta, por ningún lado.

Finalmente portales destacan que incluso AMLO pidió hace muchos meses, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) investigar.

Esto es, las percepciones y bienes del periodista Carlos Loret de Mola así como de sus familiares. Sin embargo, el INAI se declaró incompetente.