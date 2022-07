AMLO celebra la nacionalización de energía en Francia

El presidente AMLO señaló que hoy se viven cambios en el mundo y que el control de las energías es parte de esta transformación en México y ahora Francia.

RegeneraciónMx, 7 de julio de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en Francia, el gobierno de Emmanuel Macron haya anunciado la nacionalización del servicio eléctrico en ese país.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano señaló que lo que pasa en Francia es parte del cambio que se vive en el mundo en políticas de los energéticos y que esto es una buena señal.

“Es muy buena decisión, no se trata de que el estado asfixie a los privados, tiene que haber una participación del sector público, del privado, del social, pero el Estado tiene que ejercer la rectoría y eso es lo que ya no se aplicaba o estaba satanizado en el periodo neoliberal. Todo era dejar que el mercado lo particular, las empresas, se ocuparan de todo, del abasto de la electricidad, la gasolina, la salud, la educación, las cárceles del alumbrado público, etc”, señaló.