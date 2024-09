AMLO denuncia perversa y falsa cuenta a nombre de su hijo Andrés

Hijo de AMLO no tiene cuenta en X. “No tengo la menor duda, me dejo de llamar Andrés Manuel, que el que hace esto es facho” señaló el presidente

Regeneración, 13 de septiembre de 2024. AMLO consideró inmoral, “para que vean la perversidad”, la creación de una cuenta falsa en la red social X a nombre de su hijo Andrés López Beltrán.

“No es la primera vez que difunden mentiras y todo por su enojo”, advirtió. “Es inmoral, la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria”, sostuvo en su conferencia de prensa matutina.

AMLO denuncia

“Mi hijo no tiene cuenta de Twitter (X), pero (la que aparece con su foto) está con la palomita (azul), verificada, ¿cómo?, se compran”.

Lo anterior acusó el presidente AMLO desde Palacio Nacional.

Seguidamente expresó que “para que vean la perversidad. Y no tengo la menor duda, me dejo de llamar Andrés Manuel, que el que hace esto es facho”.

“¡El que no brinque es facho!” coreó AMLO.

Cuenta falsa

Por otra parte, se indica que el mensaje fue realizado a través de la supuesta cuenta verificada de X @AndresMLopezB.

Y, en cuya presentación se define como “Hijo devoto; mi padre, el presidente más querido en la historia de México, 4t”.

Además, de acuerdo a la información que aporta X, el perfil fue creado en mayo del 2023 y se dedica principalmente a repostear contenido gubernamental.

Advierte AMLO que circula una cuenta "verificada" en X de Andrés Manuel López Beltrán pero que es falsa. Indica que seguramente la maneja "un facho".

Sinaloa AMLO

Por otra parte, en otro momento de la Mañanera AMLO explicó que el Gobierno de México mantiene el despliegue de elementos del Ejército Mexicano, de la Marina y la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa.

“Informarles que se está atendiendo el asunto en Sinaloa, la confrontación que existe, no tan abierta, tan frontal, pero sí hay enfrentamientos, pocos y por eso hay una movilización de las Fuerzas Armadas”.

Al tiempo que indicó que “Gobernar es velar; nosotros estamos pendientes y lo hacemos porque es nuestra responsabilidad”.

Ahora los medios entrevistan más a los opositores, antes tenían un cerco informativo: AMLO. Señala que Carmen Aristegui le hacía entrevistas de vez en cuando para simular y cubrir el expediente.

En conferencia de prensa matutina el jefe del Ejecutivo señaló que el gobierno federal protege a las y los habitantes de la región en los enfrentamientos entre grupos delictivos e hizo un llamado a la paz.

Paz pide AMLO

“Tienen que buscar otras formas que no perjudiquen a la gente inocente, (…) que no se enfrenten, que no haya pérdida de vidas, que no afecten a otros y que no se afecten entre ellos”.

Asimismo AMLO indicó que la federación mantendrá informado al pueblo de Sinaloa y de México sobre este tema a fin de contrarrestar falsas versiones.

Los enfrentamientos surgen a partir de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García en julio de este año, acotó.

“Ojalá, pronto, pronto, regrese la normalidad completa a Culiacán y en eso estamos”, expresó.

