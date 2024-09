Improcedente ampararse por Reforma Judicial: Senadora Ernestina Godoy

Ernestina Godoy rechazó cualquier amparo otorgado en contra de la Reforma Judicial. Jueces “están haciendo cosas notoriamente improcedentes”

Regeneración, 13 de septiembre de 2024. Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado dijo son improcedentes los amparos contra la Reforma judicial.

Particularmente dijo es improcedente el amparo que se otorgó a una fundación para impedir que se publique la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación.

“No pueden, están haciendo cosas notoriamente improcedentes, no lo prevé la legislación, no pueden estar actuando así”, añadió.

Godoy por la ley

Les cumplimos.

La reforma al Poder Judicial ya se aprobó.

Y… #LaLuchaSigue pic.twitter.com/sxI3IMIQwL — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) September 11, 2024

Por otra parte, aseveró que contra reformas constitucionales no se aceptan este tipo de impugnaciones.

Seguidamente la prensa preguntó porqué considera que el Poder Judicial está otorgando este tipo de amparos.

“Pues porque están en contra de dejar los privilegios, dejar la opacidad, dejar todo el tema que no responden a la gente, que no hay austeridad republicana”.

Esto es, “que no hay quien les vigile como a todos los servidores públicos. Pero, tienen que entender que ya se aprobó la reforma”, respondió Godoy.

Suspende

Fue una jornada intensa de trabajo, pero esta recompensa lo vale.

La aprobación en lo general de la reforma al Poder Judicial es trascendental e histórica. Ahora el pueblo tendrá el poder de decidir, de cambiar, de influir.

Quienes votamos a favor les aseguramos que esta fue una… pic.twitter.com/Anbei3sReC — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) September 11, 2024

Por otra parte, se indica que este viernes el juez Segundo de Distrito en el estado de Colima, otorgó una suspensión provisional a favor de la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Esto, para que la reforma judicial no se publique en el Diario Oficial de la Federación al menos hasta el 11 de octubre próximo.

Cabe destacar que en Medios la Senadora de Morena Ernestina Godoy Ramos llamó a la oposición a no repetir los actos de violencia que se registraron en el Senado el pasado martes.

Esto, cuando durante la discusión de la Reforma Judicial un grupo de trabajadores del Poder Judicial irrumpieron con golpes a la sede parlamentaria.

Celebro la decisión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum @Claudiashein de ratificar a Antonio Martínez Dagnino como titular del SAT @SATMX .



Su gran trayectoria y conocimientos en finanzas públicas avalan su continuidad. pic.twitter.com/fO8oGwLcyy — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) September 12, 2024

“Hacemos un llamado a que eso no se repita, no es el camino, no es lo que la gente, lo que el pueblo ha decidido”.

E incluso narró:”Yo le comentaba a algunos de los jóvenes que irrumpieron: ‘oigan, nosotros hemos luchado muchísimos años y no hemos roto un cristal, apostamos al diálogo, apostamos a la vía pacífica“.

Godoy responsable

La Senadora Morenista indicó que la oposición debe tener una actitud responsable; “porque lo que pasó fue una gran irresponsabilidad que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias”.

Por otra parte, en entrevista a El País, la senadora Godoy dijo que “Es innecesario pedir la renuncia de Norma Piña; es irrelevante para la reforma judicial”.

Y es que el medio le pregunto que opina de los movimientos de ministros que piden la renuncia de Norma Piña? ¿Le preocupa o los considera innecesarios?

“Es innecesario. No se trata de personas. La reforma se está planteando por un análisis de fondo del Poder Judicial, que esté o no esté la ministra [Piña] no es relevante para la reforma”.

Y asentó Godoy:

“No es una venganza, es un diagnóstico de un Poder Judicial alejado totalmente de la gente, de la gran meta de administrar justicia”.

"Desde mañana saldré a las calles para luchar contra el grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria en esta ciudad, les vamos a quitar la máscara. Y a los que explotaban sexualmente a las mujeres, que hoy pretenden convertirse en perseguidos políticos, también". — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) January 9, 2024

