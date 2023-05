AMLO desmiente relación alguna con Ricardo Mejía tal y como lo ha dicho

“Yo no puedo hablar de eso, pero sólo aclarar que yo no tengo relación con Ricardo Mejía, no tengo relación. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero, creo que esto lo puedo decir sin que me vayan a afectar, pero no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él“, comentó el presidente AMLO.