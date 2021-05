AMLO entre los presidentes más aprobados del mundo

AMLO tiene 30 puntos de aprobación neta, 60 por ciento de aprobación total y 30 por ciento de desaprobación, de acuerdo con Morning Consult.

Regeneración, 14 de mayo del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que se encuentra entre los presidentes con mayor aprobación del mundo, de acuerdo con una encuesta de Morning Consult.

Durante su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo señaló que es una encuesta que realizan en Estados Unidos sobre el desempeño de los presidentes del mundo y agregó que «el de Tepetitán, municipio de Macuspana en Tabasco, está en primer lugar».

Asimismo, dijo que el primer ministro de la India, Narendra Modi, encabezaba la lista porque «es muy buen mandatario», pero con la pandemia bajó. Sin embargo, Morning Consult reveló que el gobernante hindú sigue ocupando el primer lugar, pues tiene 31 puntos en aprobación neta y 63 por ciento de aprobación total. Mientras que López Obrador tiene 30 puntos de aprobación neta y 60 por ciento de aprobación total.

Cuando los porcentajes de aprobación disminuyan AMLO deja la presidencia

Además, el primer mandatario mexicano se disculpó con sus adversarios por si se enojaron con las cifras de Morning Consult y dijo que a veces «se ponen verdes del coraje». También destacó que se van a dar a conocer posteriores actualizaciones para que no sólo sean las encuestas que hace El Reforma o El Financiero.

En este sentido, resaltó que cuando los porcentajes de aprobación disminuyan va a ser el momento de despedirse y no va a ser necesario que lo cuestionen los intelectuales orgánicos, el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA), el empresario Claudio X. González o empresas vendidas o alquilados.

«Si el pueblo no quiere, no apoya, no se puede gobernar», expresó. Aunado a ello, comentó que sin el apoyo del pueblo no existe autoridad política, ni moral y afirmó que es distinto tener el apoyo de la élite, de «los de arriba», de los pontentados; de los que se dedicaban a saquear, a robar porque a los corruptos no les cae bien.