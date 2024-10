Exdirector de The Washington Post asegura que Donald Trump pone en riesgo la libertad de expresión

Marty Baron advierte que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca sería un riesgo para la democracia y la libertad de expresión.

RegeneraciónMx, 18 de octubre de 2024. Marty Baron, exdirector de The Washington Post y autor del libro Frente al Poder, ofreció un análisis detallado sobre los desafíos actuales de la prensa, y frente a Donald Trump.

Y es que, se refirió al estado de la libertad de expresión en Estados Unidos y el papel crucial de los medios en la búsqueda de la verdad.

Durante su intervención, Baron expresó preocupación por los constantes ataques del candidato presidencial republicano contra los medios de comunicación y la democracia estadounidense; por lo que, advirtió sobre los riesgos de un posible regreso de Trump a la Casa Blanca.

Baron subrayó que el estilo autoritario del magnate y su culto a la personalidad no solo representan una amenaza para la democracia de su país; sino que también podrían tener consecuencias globales.

En cuanto a la actual vicepresidenta, Kamala Harris, señaló que su política “no es clara”, sugiriendo incertidumbre sobre su enfoque de gobierno.

Al analizar las elecciones del próximo 4 de noviembre, Baron destacó la difícil elección que enfrentan los votantes; pues las describió como una disyuntiva entre “una persona que no me gusta y otra que no es conocida”.

Comparan a Donald Trump con Javier Milei

También comparó a Trump con el candidato argentino Javier Milei, pues encontró similitudes en su aversión hacia la prensa y sus tendencias autocráticas.

Sobre Elon Musk, dueño de X (antes Twitter), Baron lo calificó como una amenaza, al considerarlo uno de los mayores difusores de noticias falsas en la actualidad.

Además, habló de la importancia de que los medios adapten sus formatos a audiencias más visuales y breves, sin perder de vista sus principios fundamentales.

Finalmente, insistió en que los periodistas deben adoptar una “transparencia radical” para recuperar la confianza pública; y evitar depender excesivamente de las redes sociales, enfocándose en ofrecer valor real a su audiencia.

