AMLO exhibirá saqueo si Biden y Trudeau preguntan por reforma eléctrica

AMLO aseguró que, si es necesario, expondrá a Biden y Trudeau que la reforma eléctrica busca que los precios de la luz no aumenten; así como acabar con los abusos de empresas.

Regeneración, 17 de noviembre del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la reforma eléctrica no forma parte de la agenda de la IX Cumbre de Líderes; sin embargo, subrayó que, si surge en la conversión, expondrá los motivos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.

En conferencia de prensa, el primer mandatario señaló que, si es necesario, explicará al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y al presidente de Estados Unidos (EE.UU), Joe Biden, que con la reforma el gobierno federal busca que no incremente el precio de la luz.

Además, destacó que les dirá que con la reforma eléctrica se pretende terminar con los abusos de empresas particulares, principalmente de las españolas “que nos ven como tierra de conquista”.

En este sentido, AMLO aseguró que exhibirá que algunos exfuncionarios, como el expresidente Felipe Calderón, fueron contratados por esas empresas al concluir sus funciones como servidores públicos.

“¿Ustedes creen que me va a costar trabajo decir esto? Pues no. Ni modo que estén a favor o protejan a corruptos”, añadió el jefe del Ejecutivo. También aseguró que Biden y Trudeau son personas íntegras que defienden los intereses de su ciudadanía, como él. Por lo que no cree que haya algún problema con la reforma.

López Obrador informó que al medio día viajará a Washington D.C. para llegar en la noche. La reunión entre los tres mandatarios es mañana y detalló que a las 11:00 horas será el encuentro con Justin Trudeau; luego saludará a la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris.

A las 13:00 horas se reunirá con Biden y a las 16:00 horas sostendrán un encuentro los tres representantes de los países de norteamerica.