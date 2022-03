AMLO habló con Lula da Silva sobre la integración de toda América

El presidente López Obrador afirmó que durante su plática con el líder de la izquierda en Brasil, le planteó su propuesta de integración de América.

Regeneración, 3 de marzo de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su plática de ayer con Lula da Silva, dialogó sobre la necesidad de integrar a todo el continente americano.

El mandatario resaltó que su propuesta va más allá de la integración de América Latina, sino que busca integrar a todo el continente.

«Ayer hablé de eso con Lula, de cómo pensar no solo en el sueño bolivariano de la integración de América Latina y el Caribe, sino de la integración de América, es un cambio de política «, informó.

El presidente insistió en que aunque se ve como algo difícil, se debe buscar un acuerdo similar al de la Unión Europea.

Más tarde, López Obrador aseguró que si se integrara el mercado de América, sería el más importante en el mundo. Superando en ingreso per cápita a Europa y Asia.

Asimismo, subrayó la importancia de integrarse frente al crecimiento de Asia y China para evitar la creación de hegemonías.

«Es necesaria la integración porque de lo contrario, en lo productivo y en lo comercial va a seguir aumentando el rezago con relación a Asia y en especial con relación a China. Eso no conviene, necesitamos mantener los equilibrios (…) no podemos quedarnos cruzados de brazos cuando hay un crecimiento desmedido de una región que se puede convertir en amenaza de dominación. No queremos hegemonías en lo económico, en lo político y mucho menos en lo bélico», agregó el presidente.