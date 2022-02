AMLO invita a los normalistas a buscar el diálogo sin violencia

El presidente López Obrador lamentó los hechos violentos ocurridos en la caseta de Palo Blanco entre normalistas y elementos federales y opinó que «el revolucionario tiene que cuidar al pueblo».

Regeneración, 7 de febrero de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos de violencia ocurridos en la autopista México-Acapulco, en donde se vieron involucrados normalistas y elementos federales.

En la caseta de la autopista ocurrió un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que pretendían tomar dichas instalaciones federales.

Primero, el presidente consideró que el hecho de aventar un camión a los elementos de la Guardia Nacional pudo terminar en una tragedia.

Después, el mandatario invitó al diálogo a los estudiantes normalistas para llegar a un acuerdo.

«Quiero hacer un llamado a los muchachos para que ya no actúen de esa manera, porque ponen en riesgo la vida de otras personas. Un revolucionario tiene que cuidar al pueblo, se lucha por las ideas, no por la destrucción», señaló.

Más tarde, López Obrador no descartó la posibilidad de que el crimen organizado estuviera infiltrado en el movimiento sin que los estudiantes lo sepan.

Luego, el presidente aseguró que su gobierno no es represor y que la Guardia Nacional ha actuado con responsabilidad.

«Nosotros no somos represores, la Guardia Nacional actuó con mucha responsabilidad. No se puede actuar de esa manera, que depongan esa actitud y que no le hagan el juego a la derecha. Los conservadores le quisieran echar la culpa a los jóvenes», agregó.