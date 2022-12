AMLO llama a no dejarse manipular con regalos de grupos del narco

AMLO señaló que reparto de despensas y regalos por el crimen organizado es para evitar la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, como en Jalisco

Regeneración, 27 de diciembre de 2022. El presidente AMLO se pronunció ante videos que muestran el reparto de despensas y regalos que hicieron presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guadalajara.

Así, el presidente llamó a la población a no dejarse manipular.

-“Cárteles usan de escudo al pueblo”, señaló el presidente en la conferencia de prensa Mañanera.

AMLO

-«No quieren que se instalen cuarteles de la Guardia y usan a la gente», remarcó AMLO ante los medios de comunicación.

Además dijo: «aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, eso no es bueno, aunque les den despensas, eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo».

Esto es, «manipular al pueblo y eso no se debe permitir”.

Y es que los portales destacan sobre el reparto de regalos este 25 de diciembre por parte del narco.

Guardia

Por otra parte, subrayó que por este motivo han tenido dificultades para la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional en Jalisco, Chihuahua y Michoacán.

-“…, esto lo tenemos ahora en Jalisco, donde hay manifestaciones aparentemente espontáneas que no quieren a la Guardia Nacional».

Incluso, reconoció: «…, nos pasaba en Chihuahua, todavía tenemos algo de esto en Michoacán”.

Asimismo se indica que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en mayo de 2021 repartió electrodomésticos en tres municipios de Jalisco.

Y, antes, en julio de 2020, BBC Mundo mostró videos de cómo grupos delictivos en México usaron la crisis de COVID para entregar apoyos en localidades afectadas por la pandemia.

Práctica

Al respecto, AMLO reconoció que los grupos criminales buscan regresar a la práctica de hacer regalos a la población para tener su apoyo cuando se den decomisos.

-“Últimamente están queriendo algunos grupos reactivar este mecanismo de apoyar a la gente, si se decomisa cocaína sale la comunidad y protege a los traficantes», dijo.

Seguidamente precisó que «incluso busca retener a elementos del ejército, de la guardia, para que no se lleve a cabo que se confisque”.

-“…, sí hay reacciones (por las detenciones de criminales), pero no es por la detención solo de un presunto delincuente, es porque se está actuando en general».

Bandas

Asimismo, AMLO señaló que desde el inicio de su gobierno constataron, porque era notorio y de dominio público, que “las bandas de delincuentes se apoyan mucho en las bases sociales».

Esto es, «en la gente de las comunidades, que entregaban despensas, mercancías, juguetes».

-«…, en el caso del huachicol, les permitían después de que ellos llenaban las pipas con gasolina robada les permitían también que obtuvieran, llenaran bidones de gasolinas, había ese apoyo”.

Consideró que esas prácticas han desaparecido porque la población se da cuenta de que es ilegal.

Finalmente AMLO dijo que en estos días el gabinete de seguridad dará a conocer los resultados de los decomisos en el país, porque “no tiene comparación con lo que pasaba antes”.

Y, destacó que hay 130 mil elementos de la GN y 250 cuarteles.

-“Cuando tenía más elementos la Policía Federal llegó a 40 mil ahora son 130 mil y no tenían cuarteles, era un desorden completo y además terminaban protegiendo a las bandas”, sentenció el presidente.