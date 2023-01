AMLO reconoce los cambios de sus reformas que han transformado a México

El presidente AMLO apuntó que es necesario que se de una transformación en el país y apuntó que las reformas son necesarias para los mexicanos.

RegeneraciónMx, 3 de enero de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un recuento de las reformas que se han llevado a cabo sin una nueva Constitución y reiteró que han propiciado un cambio en la vida pública de México.

El mandatario habló de cada una de ellas entre las que destacó la reforma del artículo 28 de la Carta Magna para no permitir la condonación de impuestos y que ha llevado a tener ingresos que han evitado el aumento de tributos, gasolinazos y endeudar al país.

Ejemplificó que cuando se vendió Banamex a Citi Group tenían que pagar 12 mil millones de pesos de impuestos y no pagaron nada. Y ahora que una parte de Televisa se vendió a Univisión pagaron alrededor de 10 mil millones, los Oxxo han pagado como 12 mil millones, Wal Mart entre 12 mil y 14 mil millones y también de una planta de Bimbo que acaban de vender, fueron alrededor de 6 mil millones de impuestos los que pagaron. Presentó una tabla de inversión extranjera directa al tercer trimestre de 2022 que ascendió a 32 mil 147 millones de pesos.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional señaló que “vivían en un mundo de hipocresías hablando de que el problema del país era que los ambulantes no pagaban impuestos ni los de la economía informal. Como mintieron con eso, decían que la recaudación era muy baja, comparado el país con otros, porque no se cobra impuestos a la economía informal, a la gente que se busca la vida como puede. Cuando el problema era que no pagaban los grandes, los bancos, las grandes empresas”.

Dijo que “si nosotros estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación, lo que correspondía era promover un constituyente para elaborar una nueva ley de leyes, una nueva Constitución, pero dijimos, nos vamos a estancar. No va a ser fácil, necesitamos ver qué es lo que podemos cambiar, lo estratégico, y qué dejar hacia adelante, entonces escogimos como diez reformas, muy importantes, quedaron pendientes otras”.

Recordó que se logró aprobar que las fuerzas armadas ayudaran en tareas de seguridad pública, lo cual dijo que era indispensable para enfrentar la inseguridad y violencia, “recibimos una policía federal echada a perder, y afortunadamente se llevó a cabo la reforma constitucional”.

Precisó que la “reforma que más me complace fue que logramos que la pensión a los adultos mayores, a niños con discapacidad y las becas para estudiantes pobres sea un derecho constitucional, se elevó a este rango. Ahí sí, venga quien venga, no van a poder dejar de entregar las pensiones y además algo muy importante, no pueden alegar que no hay presupuesto, en estas reformas se logró un transitorio donde dice que cada año tienen que aumentar el presupuesto para esos sectores”.