AMLO reitera: no hay presión a medios tras el intento de politizar renuncia de Azucena Uresti

El presidente AMLO dejó en claro que la realidad es que se busca hacerlo quedar igual que a Fox o Calderón que si censuraron a medios.

RegeneraciónMx, 23 de enero de 2024.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador abordó nuevamente el caso de Azucena Uresti, comunicadora de la derecha, quien ha sido señalada por utilizar su salida laboral de Milenio con fines políticos.

El presidente AMLO destacó que Uresti insinuó la existencia de alguna forma de “censura”, a pesar de que ella misma tomó la decisión de dejar la empresa por cuenta propia.

En respuesta a estas afirmaciones, el presidente dejó en claro que no ejerce influencia alguna en cuestiones relacionadas con los medios de comunicación. Desestimó la estrategia de Uresti, considerándola como un intento de la derecha por generar confusión entre la población.

En sus palabras, AMLO señaló: “La señora, la dama, periodista, ha estado en contra de nosotros siempre (…) No hay ninguna reflexión, información, reportaje editorial que no sea en contra de nosotros abiertamente”.

“Qué le vaya bien a ella”: AMLO

Asimismo, el mandatario expresó que no tiene conocimiento de la situación laboral actual de Uresti, ya que no dispone de tiempo para seguir programas de radio o ver televisión. En este sentido, declaró: “Yo no influyo en nada y no sabía yo que ya estaba en Fórmula porque no tengo tiempo para estar escuchando programas de radio, viendo televisión… no hay ningún problema, que le vaya muy bien”.

En relación con la partida de Azucena Uresti de Milenio, López Obrador aclaró que la comunicadora intentó sembrar dudas sobre las circunstancias de su salida, cuando en realidad ella tenía otros proyectos con otra empresa.