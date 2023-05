AMLO reitera que decreto es para blindar obras estratégicas del “sector conservador”

El presidente AMLO dijo que la SCJN y los conservadores buscan detener el crecimiento del país por intereses ocultos de ese bloque.

RegeneraciónMX, 19 de mayo de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador habló del nuevo decreto para que los proyectos estratégicos sean considerados como de “seguridad nacional y de interés público” y reiteró que lo que se trata es “blindar” estas obras ante el embate del bloque conservador que “busca contrarrestar todo lo que hacemos”.

En conferencia de prensa, el presidente AMLO apuntó que ante el embate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se decidió emitir el nuevo decreto para clasificar como asunto de seguridad nacional ésta y otras obras de infraestructura.

Con todo este actuar, el mandatario destacó que en el Poder Judicial, en particular la SCJN “está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país, que forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto”.

“¿Cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? Tenemos que poner por delante el interés general, y ese es mi trabajo y ofrezco disculpa por las molestias que causa, pero tengo que defender el interés público”, apuntó el presidente AMLO.

En la conferencia refirió además que los opositores son “gente irresponsable, sectaria, mafiosa que no quisieran que se hiciera nada, que nada más piensan en ellos, soberbios y corruptos”.

El presidente AMLO aseguró que habrá transparencia a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los recursos que se asignan para la construcción del Tren Maya, del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Chetumal y Palenque y otras obras blindadas por el decreto.

“No hay ninguna disposición legal para negar información, pero eso es parte de la propaganda en contra, es decir, no quieren que se sepa nada, no, la ASF está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos y en todas las obras. Y no hay ningún problema en eso”, enfatizó.