Ricardo Anaya publico el tercer video de su miniserie, señala a AMLO de crear un «cuento» con Lozoya para que él vaya a la cárcel

Regeneración, 30 de septiembre de 2021. El panista, Ricardo Anaya publicó este jueves su tercera entrega de su miniserie sobre el caso Odebrecht.

“Hoy presento el tercer video de la serie. DEMUESTRO que Lozoya tiene el dinero que le dio Odebrecht y que López Obrador lo está dejando quedarse con 6 millones de dólares a cambio de inculpar a sus adversarios políticos. Eso se llama CORRUPCIÓN”, compartió en su cuenta de Twitter.

Hoy presento el tercer video de la serie. DEMUESTRO que Lozoya tiene el dinero que le dio Odebrecht y que López Obrador lo está dejando quedarse con 6 millones de dólares a cambio de inculpar a sus adversarios políticos. Eso se llama CORRUPCIÓN.https://t.co/BpsautaTXM — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 30, 2021

Señala que Lozoya se quedó con el dinero

Según los documentos de investigación que Anaya recibió, Emilio Lozoya declaró que los 6 millones que Odebrecht le entregó en sobornos los repartió entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014.

Además el panista, dijo que en los mismos documentos hay pruebas de que Lozoya se quedó con el dinero, el cual fue transferido a la empresa Zecapan por petición de Lozoya.

“¿Si Lozoya no repartió esos 6 millones de dólares entre los legisladores como alega, entonces dónde está todo ese dinero? Lozoya tiene esos 6 millones de dólares y López Obrador ya dejó quedárselos», menciona en su video.

Sigue buscando demostrar su “inocencia”

En su tercer video, sigue intentando demostrar su inocencia, el panista detalló que el dinero no fue repartido a los legisladores para la aprobación de la Reforma Energética como alega Lozoya, sino que se lo dieron a él a cambio de contratos de obra pública, como confesaron los propios directivos de Odebrecht.

En el tercer video de su serie, titulado ¿Dónde quedó el dinero?, Anaya se lanza contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo señala de “corrupto” y crear un “cuento” con Lozoya.

“Lo que pasa es que no importa que la historia sea absurda, y que todas las pruebas demuestren lo contrario, mientras Lozoya diga que le dio el dinero a los del PAN, López Obrador está feliz, ya hasta puso en su libro que está comprobado todo lo que dijo Lozoya”, mencionó el panista.

Le llama “sed de venganza”

“¿Creíste que te ibas a salir con la tuya, Andrés Manuel? Yo me voy a encargar de que la gente se dé cuenta del tamaño de tus mentiras, de tu corrupción y de tu sed de venganza. Andrés Manuel, me quieres fregar a la mala. Me quieres meter 30 años a la cárcel y a los verdaderos culpables los estás dejando libres y además los estás dejando quedarse con los 6 millones de dólares que se robaron a cambio de que digan lo que a ti te conviene”, señaló el excandidato presidencial.