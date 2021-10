Regeneración 11 octubre 2021. La atleta mexicana Aremi Fuentes declaró que ni el gobierno de Baja California, ni el director del Instituto del Deporte de la entidad se ha comunicado con ella para que le entreguen su cheque.

De acuerdo con las declaraciones de la deportista, el pasado 8 de octubre las autoridades de Baja California le pidieron que firmara un cheque por 50 mil pesos.

Sin embargo, este no sería el premio por su desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio sino lo equivalente a los pagos que le deben por sus actividades.

“No he recibido alguna respuesta, es decepcionante, una vez más el director falta a su palabra», declaró Aremi en una entrevista con Ciro Gómez Leyva.

La atleta también destacó que no le parece justo que sea la primer mujer halterofilia olímpica de Baja California y se burlen de esa manera de su esfuerzo.

“Al gobierno de Baja California no les importa el deporte, no me valoran como medallista olímpica”, puntualizó Aremi.