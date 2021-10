Mediante una entrevista, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla aseguró que le entregó un cheque por 50 mil pesos a Aremi Fuentes

Regeneración 19 octubre 2021. La atleta mexicana Aremi Fuentes explicó que no aceptó el cheque de 50 mil pesos que le envió el Gobierno de Baja California porque en el concepto no decía que el premio era por su desempeño.

Mediante una entrevista para Grupo Fórmula, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla aseguró que le entregó un cheque por 50 mil pesos a Aremi Fuentes.

“Se le entregó un cheque pero ella no quiso y no sabemos por qué; no le vamos a rogar”, señaló el funcionario.

Tras las declaraciones del gobernador, Aremi explicó en una entrevista con Ciro Gómez Leyva que no firmó el cheque porque el dinero decía que estaba destinado al pago de su beca mensual de julio a diciembre.

Ese dinero no correspondía al premio como medallista de Tokio 2020 que el gobierno le había ofrecido.

“Es decepcionante como el gobernador recurre a mentir para justificar el mal trabajo del director del deporte David González”, indicó Aremi Fuentes.

Agregó que no firmó el cheque porque el dinero era una beca adelantada de julio a diciembre y no el apoyo por la medalla.

“No busco que me rueguen pero que me respeten, ya no puedo confiar en ellos”, reiteró la medallista.

También comentó que no ha vuelto a recibir una llamada por parte del gobierno.

Solo la contadora del Instituto del Deporte le dijo que iba a revisar el concepto del cheque.

“No me han vuelto a llamar y sigo esperando… No me han pagado la beca ni mi apoyo por la medalla“, reiteró Aremi Fuentes.

Cabe recordar que Aremi Fuentes ganó una medalla durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por ello, el gobierno de Baja California le dio un cheque de 50 mil pesos durante una ceremonia de premiación.

Sin embargo, dicho cheque era ‘simbólico’ y no tenía ningún valor.

Hasta el momento no ha podido cobrar el dinero.