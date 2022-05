Ari Borovoy, integrante de OV7, destapa su intención de ser diputado; en redes lo critican

Ari Borovoy agregó que es un día importante en su carrera pues la gente lo conoce como artista, productor y manager pero ahora planea convertirse en diputado

Regeneración 11 mayo 2022. El cantante de OV7, Ari Borovoy anunció que buscará convertirse en diputado este 2022 y causó revuelo en redes sociales.

“Desde que tengo uso de razón mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños y mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida”, dijo el cantante.

Agregó que es un día importante en su carrera pues la gente lo conoce como artista, productor y manager pero ahora planea convertirse en diputado.

“Me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces”, comentó Ari Borovoy.