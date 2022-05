Azcárraga Jean desmiente veto a Derbez: «quieres los derechos de la Familia P. Luche»

El empresario Emilio Azcárraga Jean desmintió a Eugenio Derbez sobre si fue vetado de Televisa tras su participación en la campaña contra el Tren Maya

Regeneración, 20 de mayo de 2022. El director de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, desató controversia en redes sociales tras responderle a Eugenio Derbez sobre si fue vetado de la televisora.

Azcárraga Jean publicó una serie de tuits para desmentir la versión de Eugenio Derbez sobre su veto por su presunta participación en la campaña contra el Tren Maya.

Durante los últimos dos meses, Derbez desató enojo en redes sociales tras asegurar que no puede regresar a Televisa por ordenes «de arriba».

Recientemente, el comediante volvió a afirmar que no tiene el acceso a las instalaciones de Televisa ni a participar en su programación.

Sobre el supuesto veto, Eugenio Derbez se lo atribuyó a su participación en la campaña de golpeteo ‘Sélvame del Tren‘.

Sin embargo, en la tarde de este viernes, el empresario de Grupo Televisa, aseguró que las quejas de Derbez son mentiras.

El director de Televisa utilizó varias referencias a chistes que suele contar Derbez para pedirle que deje de decir que fue vetado debido a que no fue así.

Mediante los tuits, Azcárraga Jean le indicó que su discurso sobre el veto de Televisa «fue horrible», dando a entender que el actor en realidad no tenía algún problema con la televisora.

«Neta Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horrible»