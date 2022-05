Derbez culpa a AMLO de que Televisa lo vetó; «es por el Tren Maya», dice

El actor Eugenio Derbez le echó la culpa a AMLO de haberlo vetado de Televisa tras sus declaraciones contra el Tren Maya

Regeneración, 19 de mayo de 2022. El actor y comediante, Eugenio Derbez, volvió a hablar sobre su veto de Televisa, el cual se lo atribuye al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una entrevista con Adela Micha, el comediante fue cuestionado sobre las posibles causas que lo hicieron no poder regresar a Televisa.

El controversial tema que surgió a principios de abril cuando el actor acusó haber sido vetado de Televisa resurgió tras una entrevista en la que Derbez afirmó que fue orden de AMLO.

De acuerdo con las declaraciones del comediante que da vida al ‘Lonje Moco‘, le atribuyó el veto a su participación en la campaña contra el Tren Maya.

El también productor aseguró que se enteró del problema con Televisa por parte de sus conocidos y excompañeros.

Por lo anterior, Eugenio Derbez indicó estar muy seguro de que no puede entrar a Televisa debido a que fue vetado. Esta situación se la atribuyó a Presidencia, sin embargo, trató de no dar más detalles «para evitar más problemas».

«Lo sé de muy buenas fuentes y varias. Hubo una orden directa, «de arriba» de que no se podía entrevistarme (…) no quiero hablar más para no hacerlo más grande pero cuando sales de ahí y ya conoces de dónde viene la orden, y sabes quién la dio, entiendo perfectamente quién la dio»

El comediante aseguró que el motivo del veto habría sido su postura frente al Tren Maya, ya que no le encuentra otra explicación al asunto.

En otro orden de ideas, Eugenio Derbez afirmó que jamás ha mostrado su lado político, incluso aseguró que se ha abstenido de contar chistes políticos para evitar problemas.

Sin embargo, ahora acusa que en este sexenio se le ha hecho extraño que AMLO hable de él en Palacio Nacional. Además contó una anécdota de cuando se enteró de que no podía pisar las instalaciones de Televisa

Finalmente, Adela Micha recordó el rumor que surgió en redes sociales donde se dijo que Eugenio Derbez habría recibido llamadas de amenazas por parte del equipo de comunicación de presidencia.

Al respecto, el actor aseguró que recibió amenazas pero de usuarios en redes sociales, más no desde presidencia como se había dicho.

Entre el cuestionamiento, Adela Micha le preguntó a Derbez sobre si recibió algún mensaje del Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

«Nunca recibimos ninguna amenaza, los recibí de gente que posiblemente esté contratada pero era gente común. Yo ni me meto con ellos, solo fue porque me metí a una causa bien documentada»

Finalmente, Eugenio Derbez reiteró la irónica invitación a AMLO para que se tome una foto con él.

«Me divierte por un lado porque se me hace curioso, es bizarro porque no entiendo por qué hablan de mi. He de ser muy importante para él, por eso ya le dije que si quiere nos tomamos fotos, pero juro que no quiero ser opositor»