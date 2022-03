Bob Dylan anuncia su primer libro en 18 años

El noviembre próximo el cantante de folk Bob Dylan lanzará el libro «The Philosophy of Modern Song», que escribe este 2010 y que estará acompañado de algunas de sus letras; la trama está inspirada en artistas como Hank Williams y Nina Simone

RegeneraciónMx.- Bob Dylan, ganador del Nobel de Literatura y leyenda de la música folk-rock, tiene previsto publicar un nuevo libro en noviembre, anunció este martes su editorial Simon and Schuster. «The Philosophy of Modern Song» (‘La filosofía de la canción moderna’), cuya salida al mercado está prevista el 8 de noviembre, es el primer libro que publica Dylan en casi dos décadas, desde «Chronicles, Volume One» en 2004.

El popular poeta y artista estadounidense empezó en 2010 a escribir su último libro, que incluye más de 60 ensayos inspirados en artistas como Hank Williams y Nina Simone, junto con letras de sus canciones, dijo la editorial.

«La publicación del brillante trabajo caleidoscópico de Bob Dylan será una celebración internacional de canciones de uno de los mayores artistas de todos los tiempos», dice en un comunicado Jonathan Karp, director de Simon and Schuster.

«‘The Philosophy of Modern Song’ solo podría haber sido escrito por Bob Dylan. Su voz es única, y su trabajo transmite su profunda apreciación y comprensión de las canciones, la gente que da vida a estas canciones y lo que las canciones significan para cada uno de nosotros».

Durante años han circulado rumores de que habría un segundo volumen de «Chronicles», pero los fans tendrán ahora «Philosophy» para calmarlos hasta que ese deseo se haga realidad, si fuera el caso.

Dylan, que surgió en la escena del folk en Nueva York a principios de la década de 1960, ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. El artista, de 80 años, ha mantenido su apretada agenda de giras, que tiene previsto concluir en 2024. En 2020 publicó su disco número 39 de estudio, «Rough and Rowdy Ways,» con gran éxito de crítica. En 2016 ganó un polémico premio Nobel de Literatura por «haber creado una nueva expresión poética con la gran tradición de la canción estadounidense