Cantante confesó que sufrió ‘caricias indebidas’ de Joan Sebastian cuando era una menor

Una mujer recordó que cuando era una menor de edad sufrió de tocamientos indebidos por parte del cantante Joan Sebastian

Regeneración, 3 de mayo de 2022. La vida del cantante Joan Sebastian fue protagonizada por los escándalos, los cuales siguen surgiendo tras su sensible fallecimiento.

Ejemplo de ello fueron los recientes señalamientos de la cantante Marisol Castro, quien aseguró haber sufrido tocamiento indebidos por parte del cantante.

A pesar de que los familiares de Joan Sebastian han salido a desmentir las diversas acusaciones que ha recibido el cantante.

Sin embargo, Marisol Castro rompió el silencio durante el programa ‘Chisme no like’, donde ella narró cómo fueron las interacciones que tuvo con el ‘Poeta del pueblo‘.

De acuerdo con las declaraciones, la mujer logró acercarse a Joan Sebastian cuando ella tenía 14 años tras ser seleccionada durante una audición para cantar durante un show del cantautor.

Tras decenas de años de tomar terapia, Marisol Castro se animó a hablar sobre los presuntos actos que sufrió de la mano del ‘Rey del Jaripeo‘.

Durante la entrevista, la mujer recordó que luego de ser seleccionada para cantar un par de canciones durante el show del cantante, se emocionó demasiado y tenía miedo de no hacerlo bien.

A pesar de los nervios, ella aseguró que logró dar su mejor esfuerzo hasta que Joan Sebastian comenzó a comportarse irrespetuoso.

«Me empezó a hacer caricias indebidas después de esa actuación y yo pensé que era normal. En ese momento me empieza a tocar, a agarrar las manos, el cabello, me dijo: ‘Muñequita, qué linda eres, eres un ángel, eres una preciosidad, estás hecha de azúcar (…)'»

Luego de la presentación, la cantante rememoró que el problema inició cuando el equipo la dejó a solas con él.

«Me decía que me iba a grabar un disco, que era su ahijada y durante todo este tiempo me iba haciendo caricias que no eran correctas. Yo le decía que no, que no era correcto.»