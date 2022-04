Capturan la esencia de la juventud en una rola de rock

Una banda de rock amateur intenta capturar la esencia de la juventud en una canción que marcara distintos procesos, de eso y más trata la obra Sobre cómo no ser un deseo

RegeneraciónMx.– Una banda de rock amateur intenta capturar la esencia de la juventud con una rola. En el proceso, sus integrantes se ven rebasados por sus deseos, ya que cada uno pretende cosas distintas y no pueden ponerse de acuerdo. A través de un convivio buscan que el espíritu juvenil del público, sin importar su edad, reviva durante la obra Sobre cómo no ser un deseo estúpido, creación colectiva bajo la dirección de Simón Franco.



La puesta en escena ofrecerá una breve temporada del 4 de abril al 10 de mayo en el Teatro El Granero Xavier Rojas del Centro Cultural del Bosque, los lunes y martes a las 20:00 horas, en el marco de la estrategia #VolverAVerte de la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).



El montaje se presenta a través del Programa de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes de la Coordinación Nacional de Teatro y la Compañíasauria; es resultado de un laboratorio de creación escénica en torno al concepto de “juventud”, cuyo objetivo no ha sido buscar respuestas establecidas, sino poner en discusión esta noción a través del diálogo y el contacto con las y los participantes.



En el proyecto participan Diana de la Peña, Simón Franco Suárez, Janeth Piña González, Andrea Navío y Rodolfo Almazán Gómez.



Los personajes de la banda de rock amateur no pueden ponerse de acuerdo y su presentación en un concierto se vuelve cada vez más complicada. A través de la ficción, el montaje pone en discusión distintas visiones sobre la juventud: su papel político en los movimientos sociales, el uso de su imagen para promocionarse como un producto musical, la influencia por las definiciones sociales que determinan que la edad para ser joven es hasta los 25 años, entre otras cosas. Esta puesta en escena se basa en la interpretación de música en vivo y la multimedia, principalmente.

El elenco de Sobre cómo no ser un deseo estúpido está integrado por Zandy Nova, Diana de la Peña, Fernando Olguín, Andrea Navío y Aleks León. La dramaturgia estuvo a cargo de Janeth Piña; el diseño sonoro y composición musical son de Erick Guerrero y Julián Sánchez; el diseño de multimedia es de Simón Franco, Rogelio Hernández, Diego Ruiz y Karla Hernández; el de vestuario, de Miranda López Aguayo. y el de iluminación y escenografía corresponde a Fernando Olguín.

Durante las funciones se implementarán las medidas de protección para artistas, trabajadores y visitantes, las cuales consisten en la instalación de un filtro con tapete desinfectante, aplicación de gel antibacterial, revisión de la temperatura que no rebase los 37.5ºC, uso obligatorio de cubreboca y respeto a la sana distancia.