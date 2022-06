CDMX otorga a Helguera VI Premio a la Trayectoria de Caricatura

CDMX otorgó el premio Trayectoria de Caricatura «Gabriel Vargas» al finado monero Antonio Helguera que será recibido por Alma Muñoz, su viuda

Regeneración, 25 de junio de 2023. La Ciudad de México a un año del fallecimiento del monero Antonio Helguera, ocurrido el 25 de junio, a través de la Secretaría de Cultura capitalina y en coordinación con el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis, reconocerá su legado y trayectoria.

Esto, con la entrega del VI Premio a la Trayectoria de Caricatura ‘Gabriel Vargas’ 2021, este lunes 27 de junio a las 11:00 horas en la terraza del recinto.

Además, el reconocimiento será recibido por Alma Elizabeth Muñoz, viuda del caricaturista de La Jornada, quien estará acompañada de Rafael Barajas “El Fisgón”.

Así como de José Jorge García Hernández “Monero Hernández”, miembros del Comité de Selección.

Así como de su amigo y compañero de El Chamuco TV, Rafael Pineda “Rapé”, y del monero Gonzalo Rocha González Pacheco, último galardonado en 2020.

-“Estoy completamente segura de que para él sería un honor y estaría muy contento de recibir este premio en vida, porque para él, el Museo del Estanquillo significaba mucho».

Lo anterior dijo Alma Muños.

Y agregó que «este reconocimiento lo disfrutaba aún más”.

Trazo

Asimismo, José Jorge García Hernández precisó que, gracias a su trazo fino y cuidadoso, pero sobre todo inteligente, educador y crítico, fue una decisión unánime.

Esto, por parte del Comité de Selección el otorgar este premio de manera post mortem a quien consideró un caricaturista congruente.

-“El mejor premio es el que le dan sus lectores, incluso en este contexto, aunque ya no esté la persona. El que se sigan difundiendo sus dibujos mediante exposiciones es el mejor premio»,

Así se expresó el “Monero Hernández”.

Público

Por otra parte, Cultura de la CDMX señaló que con unas palabras dedicadas a este periodista gráfico, el público podrá conocer los intereses personales y recientes del artista.

Es decir, como su pasión por los trenes, sus estudios sobre la 2da Guerra Mundial, su interés en la figura humana y su incursión en el mundo del tatuaje.

Además de reconocer su legado y su trazo con análisis político.

Rapé

“A su obra hay que acercarse con la mirada de alguien que necesita conocer la historia política del país…una perfecta narración gráfica de lo que ha sucedido en México en los últimos 35 años”.

Lo anterior, compartió también en entrevista su amigo y compañero Rafael Pineda “Rapé”.

Helguera

Y es que Helguera inició su carrera en 1983 en El Día y dos años más tarde se incorporó a La Jornada, donde su trabajo tuvo mayor impacto y trascendencia.

También fue colaborador de las revistas Siempre! y Proceso; fue codirector de las publicaciones especializadas El Chahuistle y El Chamuco.

Por otra parte, condujo el programa El Chamuco TV, a través de Canal 22, Canal Once y TV UNAM.

Ahí, compartió créditos con Rafael Barajas “El Fisgón”, José Hernández, Cintia Bolio, Rafael Pineda “Rapé” y Patricio Ortiz.

Además, fue coautor de varios libros: El sexenio me da risa (1994) y El sexenio ya no me da risa (1994), junto con “El Fisgón”.

Incluso en 1995, al lado de otros colegas, publicó El tataranieto del Ahuizote, así como El sexenio me da pena (2000) y El sexenio se me hace chiquito, (2003), al lado de “El Fisgón” y “Hernández”.

Finalmente en 1996 y 2002, Helguera recibió el Premio Nacional de Periodismo; en 2017, “La Catrina”, distinción otorgada por el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta (EICH).

Mismo, que se entrega durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a caricaturistas y moneros.