«Chapo» Guzmán busca apelar a sentencia o nuevo juicio en EUA

Joaquín el «Chapo» Guzmán busca que la justicia de Estados Unidos le brinde un nuevo juicio o su «liberación inmediata», así lo menciona un recurso legal que interpuso su abogada ante una corte de Estados Unidos

RegeneraciónMx.- La defensa del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, interpuso una nueva moción en la que pide al juez Brian Cogan, desestimar el dictamen y ordenar su liberación, que ordene un nuevo juicio o en su defecto que programe una audiencia probatoria, como parte de una búsqueda de recurso legales que mantengan “vivo” su caso.

Para este nuevo intento, Guzmán Loera y su abogada, Mariel Colón, criticaron al equipo legal que defendió al narcotraficante y acusaron que “se le negó el derecho a la asistencia efectiva de un abogado”, pues los que contrató no le dieron una asistencia eficaz «al no solicitar una inspección en cámara de los documentos relacionados (con su extradición), no objetar varias mociones ex parte «presentadas por el gobierno con respecto al material protegido por CIPA», o incluso «para explorar la posibilidad de un potencial acuerdo de culpabilidad”.

En el caso de las fallas en el debido proceso en cuanto a la extradición, El Chapo argumentó que “impugnó la determinación del tribunal de distrito” donde lo señalaron “carente de legitimación para impugnar”, siendo que esta solicitud había “sido contaminada por fraude por parte de las autoridades estadounidenses”.

Asimismo, en el documento se aseguró que una regla incorrecta “posterior a la extradición” permitió “el enjuiciamiento en Brooklyn en lugar de Texas o California”.