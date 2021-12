El cantante Charly López rompió el silencio sobre los señalamientos de su presunta amistad con el narcotraficante Édgar Valdez Villareal ‘La Barbie’

El conductor de televisión confirmó que convivió en varias ocasiones con ‘La Barbie’

Regeneración, 2 de diciembre de 2021. El fundador de Garibaldi, Charly López, es otro de los polémicos personajes que han sido mencionados por la periodista Anabel Hernández en su reciente libro.

En el capítulo ‘La Barbie y otras muñecas’ del libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, la periodista destacó que Charly López abrió sus centros nocturnos con dinero del crimen organizado.

Otros señalamientos contra el cantante fueron su cercana relación con el narco Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como ‘La Barbie’, además de su posible inversión en los negocios de Charly López.

«‘La primera vez que los vi fue en México en el Bar Bar y El Congo, así se llamaba el antro que tenía el Charly, bueno era de su mamá, no de él’ afirmó uno de los testigos», se lee en el libro.

Además del nexo de amistad entre Charly López y ‘La Barbie‘, Anabel Hernández exhibió datos sobre la presunta inversión que el narco habría hecho para lavar dinero en los centros nocturnos del cantante.

Uno de sus negocios habría sido el antro ‘New York Club‘, ubicado en San Ángel, y presuntamente levantado con dinero de ‘La Barbie‘.

En otro orden de ideas, el libro describe una fuerte amistad entre Charly López y ‘La Barbie‘, quienes disfrutaban de la vida nocturna junto a otras celebridades.

Anabel Hernández mencionó a Sergio Mayer y su esposa Issabela Camil entre esas amistades allegadas a Charly López y el socio de los Beltrán Leyva.

Durante el programa ‘De Primera Mano’, Charly López se presentó como conductor invitado y aprovechó el espacio para confirmar que conoció al narcotraficante.

«Yo si conocí a La Barbie, fue en diferentes lugares porque yo siempre estaba en el reventón. Yo iba a antros en Polanco e Insurgentes. Era un hombre encantador, nunca lo vi armado, nunca lo vi tomado ni drogarse», contó.

Sobre los testigos que confesaron a la periodista los detalles sobre la amistad entre ‘La Barbie‘ y Charly López, el cantante reveló cómo fue que lo conoció.

Por otra parte, el amigo cercano de Sergio Mayer reiteró que desconocía de quien se trataba, por lo que se escudó con la frase «nadie sabe para quien trabaja».

«Era un hombre muy respetuoso, yo sabía que era empresario porque así me lo dijo, pero nunca lo cuestioné porque no me compete»