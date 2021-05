Ciro Gómez Leyva defiende a MCCI; dice que AMLO pudo haber cometido un delito

Ciro Gómez Leyva afirmó que AMLO pudo haber cometido un delito porque se desconoce cómo obtuvo las facturas que acreditan el financiamiento de MCCI. Mientras que la asociación aclaró que no se las dio.

Regeneración, 19 de mayo del 2021. El conductor Ciro Gómez Leyva dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudo haber cometido un delito, pues se desconoce cómo obtuvo las 34 facturas que acreditan que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo financiamiento de la Embajada de Estados Unidos y que presentó hoy en la mañanera.

Durante su programa en Radiofórmula, el comunicador señaló que esos documentos no tendría porqué tenerlos el gobierno mexicano porque no tienen que ver con transparencia; ya que MCCI es una asociación no gubernamental. Gómez Leyva comentó que Mexicanos tuvo que haber compartido las facturas con el gobierno o la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Asimismo, mencionó que es necesario investigar a fondo y preguntarle a la asociación y al gobierno.

MCCI

Al respecto, MCCI emitió un comunicado al respecto en el que aclaró que no compartieron las facturas con el jefe del Ejecutivo e indicó que las acusaciones que el presidente realizó esta mañana «son falsas y constituyen un uso indebido de información protegida por la Constitución y las leyes».

Asimismo, sostuvieron que es un acto de acoso e intimidación porque dicha información fue utilizada por el primer mandatario. Por lo que transgrede los límites de la libertad de expresión.

Además, subrayó que el que López Obrador exhibiera documentos fiscales con datos sensibles es inconstitucional, pues viola el artículo 6, apartado A y 16, de la Carta Magna; el principio de reserva fiscal y diversos artículos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Por último, la asociación exigió detener el acoso «abusivo e ilegal» desde la Presidencia de la República en contra de MCCI, de los integrantes del Consejo Consultivo y de sus donantes. En este sentido, reiteró que continuarán con el compromiso que tienen con la sociedad mexicana.