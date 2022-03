Cancelan show del comediante ‘Tío Rober’ en Vive Latino por acusación de abuso

La presentación de ‘Tío Rober’ en el Vive Latino no se realizará tras la polémica por la confesión de una presunta violación

Regeneración, 15 de marzo de 2022. El standupero conocido como ‘Tío Rober‘ ya no se presentará en el ‘line up’ del Vive Latino como estaba programado para el próximo fin de semana.

A través de un corto comunicado en redes sociales, su compañero ‘El Cojo Feliz‘ reveló que la presentación del comediante Roberto Andrade ‘Tío Rober‘ ya no será posible.

Lo anterior se debió a que el comediante recientemente entró en polémica por haber confesado que mantuvo relaciones sexuales con una mujer en estado de ebriedad.

El caso se viralizó luego de que la usuaria @CynthiaHijar viralizara un fragmento del show en el que ‘Tío Rober‘ narró un caso de violación.

Asimismo, explicó que decidió intentar tener relaciones con la mujer pese a que ya estaba dormida, lo cual generó controversia en redes.

«Fueron como 10 segundos en que mi moralidad me empezó a dar vueltas a la cabeza y dije ‘realmente ella me dio permiso’. Sí lo hice, sí me la cogí como un minuto y dije ‘no, no está chido porque no está reaccionando’ y dejé de hacerlo