Como decían en México, en Colombia se van quienes perderán privilegios

Controversial Alicia Franco de 87 años y candidata derrotada al senado de Colombia tiene las maletas listas por triunfo de Petro

i

Regeneración, 21 de junio de 2022. «En dos años hablamos”, dijo Alicia Franco, ex candidata del Centro Democrático, al senado y además ya alistó maletas.

Y es que se trata de Doña Alicia Franco, una de las candidatas más controversiales de las pasadas elecciones al congreso.

«…, salió muy brava a anunciar que se va de Colombia», señalan los portales locales.

Colombia

Por otra parte se destaca que Franco, de 87 años, se lanzó al senado en las pasadas elecciones legislativas por el partido Centro Democrático pero no alcanzó el número de votos suficientes para lograr la curul.

Sin embargo, sigue siendo toda una celebridad en redes sociales gracias a sus radicales opiniones y afinidad con el uribismo.

Y, como era de esperarse, indica el portal, Alicia Franco apoyó a Rodolfo Hernández en la pasada elección del 19 de junio.

Pero, con la victoria del ex alcalde de Bogotá, la señora Franco no quedó nada contenta.

Y, por eso decidió subir un video a sus redes sociales en el que anuncia que ya está haciendo maletas, se indica.

Video

Así, con palabras de grueso calibre, Alicia Franco se dirigió a todos los que votaron por Petro:

“En dos años hablamos cuando tengan que salir a mendigar (…) yo me voy con tiempo para que eso no me toque. Yo no quise darle eso a mi país (…) ustedes lo echaron a perder entonces coman [email protected]” dijo la señora Franco.

Estoy alistando mis maletas para llevar algo en mis manos. Que no me pase lo que le pasó a los venezolanos. pic.twitter.com/qXhDuL8ZIz — Alicia Franco (@SoyAliciaFranco) June 19, 2022

De inmediato, su video se hizo viral en redes sociales con comentarios a favor y en contra de su radical postura.

Franco

Según RCN Radio, la mujer nacida en el municipio de Guadalupe, Santander, emprendió su camino rumbo al senado dependiendo únicamente de sus ahorros.

Sin embargo, en la pequeña población de donde es originaria los votos no fueron suficientes, pues en total consiguió 3,214 votos.

Además se habla de su importante impacto debido a que no era conocida en la política nacional y además de esto, nunca había ejercido un cargo público.

A pesar de su avanzada edad sigue con un sueño firme y es posesionarse como presidenta de la república, vaticinando que lo haría en 4 años.

Esto es para el período 2026 – 2030, para ese entonces la mujer ya tendría 91 años de edad.

Y es que la señora candidata al senado de Colombia buscaba mejores oportunidades para los ciudadanos, además de liberar al país de la izquierda.

Además de mejorar el salario de la fuerza pública, añadiendo que estos funcionarios se pudiesen defender con sus armas.

Finalmente dice que no entablaría ningún tipo de negociación con el ELN, destacando que los terroristas se combaten y se dan de baja.