Congresistas de EE.UU. piden no exclusión en Cumbre de las Américas

15 congresistas demócratas se sumaron al llamado unitario de AMLO encabezados por Gregory Meek, presidente del Comité de Asuntos Exteriores

Regeneración, 28 de mayo de 2022. Congresistas demócratas de Estados Unidos se unieron al llamado e no excluir a nadie de la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio.

-“Una invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela para participar en la Cumbre de este año no es un respaldo a las visiones o ideologías de esos países: es una invitación al involucramiento a escala regional”, sostuvieron.

Congresistas

Se trata de una carta fechada el 26 de mayo y firmada por 15 miembros de la cámara baja del Congreso, todos demócratas.

-“Creemos firmemente que la exclusión de países podría poner en peligro las relaciones futuras en toda la región y arriesgar algunas de las ambiciosas propuestas de políticas que su administración hizo”.

Lo anterior en alusión a la iniciativa Build Back Better World con la que Biden busca contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica.

Además los portales destacan que el documento fue firmado por los congresistas, encabezados por Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores.

Junto con este, Jim McGovern, presidente del Comité de Reglas, y Barbara Lee, presidenta del Subcomité de Estado y Operaciones Extranjeras del Comité de Asignaciones.

Al tiempo que enfatizaron:

– “…, una política de involucramiento producirá resultados más fructíferos que una política continua de aislamiento”.

Por ello los congresistas pidieron a Biden reconsiderar:

– “Esperamos que reconsidere la omisión de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de este año”, y dejaron patente en la misiva que aguardan una respuesta.

AMLO

Finalmente cabe destacar que el presidente AMLO pugna por la no exclusión y ha advertido que no asistirá si no son invitados todos los países de la región.

A esta posición, se suman los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández; Luis Arce, de Bolivia; Xiomara Castro, de Honduras, y el bloque de 14 naciones del Caribe.

Y, Chile dijo que iría para protestar por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua del foro.

Por ello los congresistas demócratas llaman a Biden a reconsiderar.