Cruz Azul y LigaMX hablan de caso «Cata» Domínguez; redes los tunden

Tras la polémica fiesta con temática de la “chapiza” ofrecida por el jugador del Cruz Azul, Julio Cesar Domínguez, la Liga Mx y el Club pronunciaron su postura este martes.

Regeneración Mx, 10 enero 2023. El jugador con mayor antigüedad dentro del club de Futbol Cruz Azul, Julio Cesar Domínguez, se encuentra en el centro de una polémica debido a la narco fiesta que ofreció como festejo de su hijo menor.

Ante este tema la Liga MX y el Cruz Azul se pronunciaron al medio día de este martes donde mencionaron que:

En las fotos difundidas en las redes sociales del futbolista se puedo apreciar que la temática de la fiesta fue la “Chapiza” donde con gorras que tenían las siglas JGL alusivas a Joaquín Guzmán Loera y armas de juguete posaron los niños.

Pese a la disculpa publica del ‘Cata’ Domínguez los aficionados al club se mostraron inconformes en redes, pues mencionan que las medidas disciplinarias carecen de carácter, las calificaron entre otros adjetivos de “tibias”.

Además de burlas con memes, los seguidores del Cruz Azul se mostraron decepcionados, pues ni siquiera una sanción económica tuvo el jugador.

En el comunicado que va dirigido a la opinión pública tanto el club como la Liga Mx aseguran que se tomaron medidas preventivas y correctivas para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir.

En tanto al jugador se le brindara apoyo, capacitación y sensibilización en relación a tan delicado tema, se puede leer en la información emitida, el jugador por su parte durante el fin de semana se disculpó por sus acciones.

“Reconozco que estas (acciones) no contribuyen a crear una mejor impresión de México y que me familia y yo no promovemos ni justificamos ningún tipo de violencia”

menciono en su cuenta oficial de Instagram.