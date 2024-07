Ingresa Ejército a Chicomuselo, Chiapas; permanecerá en Nueva Morelia

Posterior al video de supuesto Cártel Chiapas y Guatemala, se procedió a instalar en el sitio a elementos de la Guardia Nacional y Defensa Nacional

Regeneración, 26 de julio de 2024. Portales destacan el ingreso del Ejército y Guardia Nacional a Chicomuselo, Chiapas así como su despliegue y permanencia en la localidad.

Y es que Defensa Nacional y la Guardia Nacional, ingresaron a Nuevo Morelia, Chicomuselo para salvaguardar la seguridad e integridad de los habitantes.

Cabe destacar que el despliegue luego que el 24 de julio circuló un video de un grupo generador de violencia que anunciaba su llegada a dicha comunidad.

Esto en el contexto de la disputa del territorio de la Sierra de Chiapas.

Video Chiapas

Asimismo, en redes se indica que en el video se muestra a por lo menos unos 50 hombres vestidos de negro, encapuchados y con armas de alto calibre.

Así como una camioneta color roja a un costado. El video fue grabado en la cancha de basquetbol de la comunidad.

Mismos que además se identificaron como integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG) que aseguran haber llegado a la localidad de Nueva Morelia en Chiapas.

#Chiapas. Pobladores de #Chicomuselo refugiados en #Siltepec. Muchas personas, hombres, mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores, duermen esta noche en la CASA DE LA CULTURA y el AUDITORIO MUNICIPAL de SILTEPEC. Esperan condiciones para poder regresar a sus casas de donde… pic.twitter.com/eJ7cfrwbOg — Isaín Mandujano (@isain) July 26, 2024

Además aprovecharon para mandar un mensaje al Cártel de Sinaloa.

“Ya estamos en Nueva Morelia, no que no se podía correlones sinaloas […] vamos pa´ delante y no nos pensamos detener, vamos con todo (sic)”.

Además, al termino de la grabación los sujetos armados gritan y aparece ante cámara una gorra de color negro con letras CCYG bordadas y justo debajo la leyenda: Cártel Chiapas y Guatemala.

Enfrentamiento

Por otra parte se destaca que el 16 de enero, en Nueva Morelia hubo un enfrentamiento con duración de siete horas.

E incluso, provocó el desplazamiento forzado de comunidades ubicadas en la franja de la presa La Angostura que colinda con Sierra Fronteriza, Frailesca y Los Llanos.

En esa ocasión, además de Nueva Morelia, también resultaron afectadas Corona del Rosal y Benito Juárez en Chicomuselo, Chejel y Puerto Rico en Socoltenango.

Así como Nuevo Resplandor, en La Concordia, detalla El Heraldo.

Además en esa misma fecha, pobladores de Nueva Morelia se enfrentaron contra los elementos del Ejército Mexicano.

Lo anterior, obligados por una organización social vinculada al crimen organizado, por lo que los uniformados lanzaron gas lacrimógeno y algunos disparos.

Defensa informa

Por su parte, se dio a conocer la declaración de la Secretaría de la Defensa Nacional y Comandancia de la Guardia Nacional.

Lo anterior, a través de las Comandancias de la Séptima Región Militar, Trigésimo Novena Zona Militar y Coordinación Estatal de la G.N.

Desde #Guatemala, reportan llegada de #FamiliasDesplazadas de #Chiapas. De acuerdo a reportes, los chiapanecos se refugian en el poblado de #Cuilco, departamento de #Huehuetenango. La gobernadora declara que son 300 personas y necesitan albergues, alimentos y medicamentos pic.twitter.com/mYqpMCU0h9 — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) July 24, 2024

Dicho documento indica además, que se trata de personal del 101/o. B.I. (Chicomuselo, Chis.), integrantes de la Fuerza de Tarea Regional de la VII Región Militar y Guardia Nacional.

Mismos que, “ingresaron esta fecha y permanecen en el lugar a fin de garantizar la seguridad en la población y lugares aledaños al Ejido de Nueva Morelia, Municipio de Chicomuselo”, Chiapas.

Además, confirman que las medida “después de que el 24 Jul. 2024, circula en redes sociales y medios de comunicación un video donde se observa a un grupo generador de violencia que anunciaba su llegada a dicha comunidad”.

Mediante estas acciones el Ejército y Guardia Nacional ratifican su compromiso con el pueblo de México, de continuar apoyando a las autoridades civiles y a sus instituciones legalmente constituidas.

A fin de preservar la integridad, seguridad, y decoro de las familias mexicanas, dice el comunicado.

Elementos #EjércitoMexicano @SEDENAmx ingresaron a la comunidad #NuevaMorelia #Chicomuselo #Chiapas. Se anuncia que permanecerán allí para garantizar la seguridad de los habitantes y de poblados cercanos, luego de circular un video de un grupo armado anunciando llegar al lugar pic.twitter.com/CL78nc2NSi — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) July 26, 2024

