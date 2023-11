Cruz Roja asegura que la emergencia alimentaría en Acapulco continúa

La Cruz Roja continúa apoyando a los damnificados de Acapulco y Coyuca de Benítez en Guerrero tras el paso del huracán Otis.

RegeneraciónMx, 14 de noviembre de 2023. La Cruz Roja informó que la situación de emergencia en Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis, continúa.

De acuerdo con la Cruz Roja la emergencia alimentaria en Acapulco y Coyuca de Benítez no termina aún.

Asimismo, se señaló que es necesario que la sociedad apoye a las organizaciones que han brindado ayuda humanitaria a los damnificados.

Según indicó el presidente de la Cruz Roja mexicana, Carlos Freaner, ha 21 días de que Otis golpeó a Acapulco, la emergencia continúa.

Y es que, la Cruz Roja ha entregado 2 mil 600 toneladas de ayuda humanitaria, pero mil ya se consumió.

“No va a llegar el momento en que la ciudadanía piense que ya aportó, está llegando por eso hacemos el llamado a la comunidad: no se fatiguen, en Acapulco ya hay mucha gente extrafatigada, dañada, no tiene qué comer”, dijo Figueroa.

Asimismo, se indicó que es necesario seis meses a un año para que la situación en Acapulco mejore.