¡De maestro a alumno! Eduardo Yáñez defiende a Will Smith por la cachetada que propinó en los Oscar

Cabe recordar que Eduardo Yáñez también estuvo envuelto en la polémica como Will Smith por darle una cachetada a un periodista de espectáculos

Regeneración 29 marzo 2022. La ceremonia de los Oscar 2022 será recordada por siempre debido a la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock.

Ahora, el actor no se contuvo y opinó sobre la agresión de Smith contra Rock.

Yáñez aseguró que Will Smith tuvo buenas razones para actuar de la forma que lo hizo.

“Estoy del otro lado, del de la ‘mano’ hay compañeros que con un micrófono se sienten muy salsas y se atreven a faltarle el respeto a los demás”, comentó Eduardo Yáñez durante el programa Vivalvi.

El actor aseguró que ha estado en los zapatos de Will Smith y cuando te encuentras en esas situaciones es difícil ser completamente racional.

Eduardo Yáñez indicó que el respeto viene del respeto y las palabras también son bullying.

Sin embargo, recalcó que para entender la situación habría que estar en los zapatos del otro.

“Lo negro que se te pone todo, como se te nubla la razón y ya no piensas y reaccionas a un ataque”, comentó.

Según Eduardo Yáñez, Chris Rock no debió burlarse de la condición médica de una mujer para quedar bien con los presentes.

“Eso que le hicieron a Jada fue terrible, es terrible que un cuate por ganar adeptos, simpatizantes haga burla de una condición o una enfermedad de una persona”, indicó Yáñez.

Agregó que cuando le sucedió a él todos lo criticaron pero a Will Smith hasta podrían catalogarlo como un héroe.

“En mi caso todos me descalificaron de mier** para arriba, la verdad es que allá en ese mercado viene siendo héroe de las mujeres”, comentó Yáñez.

Cabe recordar que durante la ceremonia de los Oscar Rock se burlo de Jada porque esta rapada debido a que padece alopecia. Sin embargo, el chiste no fue del agrado de Will Smith quien no dudó en subir al escenario y golpearlo.

Ante ello, muchos usuarios compararon el actuar de Smith con Yáñez cuando en 2017 un periodista de espectáculos lo cuestionó sobre un incidente que su hijo protagonizó en Estados Unidos.

El actor no quiso hablar del tema pero el entrevistador insistió y Eduardo Yáñez terminó golpeándolo.