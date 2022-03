Voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales: AMLO

El presidente López Obrador ofreció algunos detalles sobre el contenido de su próxima iniciativa de reforma constitucional: la Reforma Electoral.

Regeneración, 29 de marzo de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la próxima Reforma Electoral.

El mandatario adelantó que esta iniciativa se presentará después del ejercicio de Revocación de Mandato del 10 de abril.

Después, el presidente comenzó a hablar sobre la necesidad de que existan autoridades electorales con «vocación democrática».

«Que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales«, añadió.