Denuncian asesinato de Rafael González, en la mixteca Oaxaqueña

Rafael González López, integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Multi) fue asesinado en el centro de Santiago Juxtlahuaca en la mixteca

Regeneración, 25 de julio de 2024. Asesinan al activista triqui y defensor de los derechos humanos Rafael Gonzalez en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca e, integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Multi).

“Los caciques y sus paramilitares han perpetrado un nuevo ataque contra el pueblo triqui en resistencia”, acusó la organización.

Esto, cobrándose “la vida de nuestro valiente compañero Rafael González López en el centro de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca”.

Y… “sumiendo a nuestra comunidad en profundo dolor e indignación”, informó la organización en un comunicado.

Además, informaron que el crimen fue perpetrado a las 6:50 de la mañana de este jueves 25 de julio.

E incluso responsabilizaron a Jesús Díez, Ramiro y Eleazar Ortiz de estar detrás de la muerte del activista defensor de derechos humanos.

“Exigimos con firmeza al gobierno estatal y federal que actúen de inmediato para detener a los responsables materiales e intelectuales de este abominable hecho”, indicaron.

Mixteca peligros

De acuerdo con el Multi, se trata del segundo incidente mortal en menos de una semana, luego del homicidio de José Martínez el pasado 20 de julio, en San Quintín, Baja California.

“No toleraremos más derramamientos de sangre en nuestra tierra”, advirtieron.

Los comuneros demandaron la acción inmediata de las autoridades judiciales y de derechos humanos para que cesen los ataques.

Asimismo, llamaron a la comunidad internacional a prestar atención de esta crisis en la región triqui.

“Levantaremos nuestras voces y nos uniremos en acción hasta que se haga justicia para Rafal González y se garantice la seguridad de cada persona de nuestra comunidad”.

Seguidamente, expresaron que “la impunidad no puede prevalecer sobre la justicia que exigimos”, advirtió la organización Multi del pueblo Triqui.

MULTI acusa de un pacto político-electoral entre el Estado y los caciques-paramilitares del MULT, que ha tolerado la violencia contra quienes defienden el territorio, la vida y sus derechos.

Y anticipan movilizaciones en caso de que las autoridades no respondan con prontitud y justicia a su reclamo.