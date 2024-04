(Des) montajes: Kety Fusco desde Italia, la diosa electrónica del arpa

Por Alexandro Guerrero

“Pero mi cuerpo era como un arpa y sus palabras y sus gestos eran como dedos que recorrían mis cuerdas.” — James Joyce, Dublineses



RegeneraciónMx.- “Arnold Schönberg ha muerto”, decía Enrico Fubini, parafraseando a Pierre Boulez cuando este era un joven músico de vanguardia hace ya varias décadas. En uno de sus ensayos desde la perspectiva de hoy, en cierto sentido podemos darle la razón. Entre la dodecafonía de Schönberg y la música de la vanguardia de aquella posguerra a mediados del siglo pasado, hay un salto tan profundo y radical que es capaz de ser considerado en estos convulsos días de nuestro ahora, una dodecafonía ya asimilada desde la música clásica.

En el surco de la gran tradición occidental, la propia y verdadera revolución ha tenido lugar después de lo que académicamente se vaticinaba, amén de la investigación, la tecnología en ciernes con su eclosión y el despliegue del legado en Stockhausen.

Con la música electrónica concreta, puntillista, aleatoria y espacial se puede afirmar que con el abandono de la escala diatónica y cromática que con razón podían llamarse el fundamento común y lingüístico de nuestra vieja música; la música también llamada posweberniana nace, sin embargo, de un impulso crítico, filosófico y estético. Más allá de razones de orden estrictamente musical, en suma, nace más de la conciencia reflexiva que de la conciencia intuitiva, pero esta paradójicamente es más de pensamiento que de abandono lírico, es casi un lugar común como se puede espetar a todo el arte contemporáneo.

En la propuesta de Kety Fusco hay mucho de filosofía, desmesura estética del concepto ritual del baile, hay una ruptura por la comunicación sálmica que implica la danza y la potencia con que Kety dota su propia danza, que es la del colectivo. En referencia al arpa, ésta siempre implica la comunicación con un plano supraterrenal, las deidades, con el topos uranus o con todo a la vez.

Kety Fusco se ha embarcado en una revolución en el mundo del arpa. En 2020 lanzó su álbum debut DAZED:

Este álbum es el resultado de mi instinto de hacer que el arpa haga voz, intentando usar un arpa como si fuera voz de mujer. En DAZED mi arpa canta.

Gracias a su voluntad de cambiar la connotación y la reputación del arpa, Kety ha sido invitada a festivales y escenarios de gran calado en la escena internacional, como el Montreux Jazz Festival y el Festival de Acción Global de los ODS organizado por las Naciones Unidas. Kety Fusco ha recopilado sonidos de arpa no convencional, en una base de datos digital personal llamada Beyond The Harp, y declarada como la mejor biblioteca del mes por la revista Musitech.

Actualmente Kety Fusco está completando su nuevo proyecto THE HARP: que recopilará 3 capítulos, que se lanzará en vinilo durante los próximos 3 años, debutando en el prestigioso ROYAL ALBERT HALL de Londres en marzo de 2023.

Sus creaciones van más allá de la mezcla pues son asimilaciones generacionales de la poética, la tradición y el ritual electrónico.

La performática con que desde el cuerpo dispara los cambios de las bases rítmicas y el balance meditativo en ciclos explosivos en su interpretación sobre la escena, la hacen algo más que sólo música. Es pasión y a veces de investigación aplicada a la experimentación, lo que podríamos denominar aventuradamente pero no sólo eso desde luego: la post rave.

Déjate tocar hoy en esta oportunidad de movernos, en un encuentro que una vez más desde el Centro Nacional de las Artes CENART en la Ciudad de México viene caracterizado por la excelencia en su programación de los últimos tiempos y de plácemes por su treinta aniversario. Su presentación en el EUROJAZZ 2022, precisamente en uno de los espacios abiertos de este recinto forma ya parte de la historia musical del nuestro país, por el hito que marcó.

Ella no busca la pasividad de quienes escuchan y asisten: VEN Y BAILA.

Fotografías de Alexandro Guerrero.

14 de abril de 2024, 18:30 h

Plaza de las Artes

Entrada libre

Todo público

Kety Fusco, compositora e intérprete

Churubusco y Tlalpan. CENART. CDMX.

