(Des) montajes: Lo mejor de la escena teatral  en México / Primer cuatrimestre 2023

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx.- “Las penas saben nadar” con Ana Laura Corpus, bajo la dirección de Sandra Félix: Una actriz irrumpe en un festival de monólogos –al cual no ha sido invitada- para representar La Voz Humana de Jean Cocteau y acaba por confesar a los espectadores su gran amor al teatro y sus sueños rotos. La obra explora los entresijos de la condición humana, todo ello a partir de la tensión dramática que genera la ridiculez e ironía de su condición. Se trata de un texto del notable dramaturgo cubano, Abelardo Estorino.

Nos comparte la Maestra Sandra Félix para Regeneración.mx: “Conocí a Ana Laura hace muchos años en un taller que impartía yo como maestra en La Biblioteca de México aquí en la Ciudad de México, nos men. Ella era una de mis más brillantes alumnas de actuación. Nos reencontramos años después en 2019 en Saltillo. Yo había sido invitada como parte del jurado de la Muestra Estatal y la vi en escena en una obra magnífica, “La hoguera”.

Su actuación espléndida, como siempre. Luego vino la pandemia y Ana Laura me contactó para que le recomendara algún monólogo pues ella quería aplicar a una beca de Pecda de Coahuila. Le sugerí el monólogo Las penas saben nadar de Abelardo Estorino, pues yo lo había visto montado en El Foro Carretera 45 con una maravillosa actriz, Milleth Gómez, y me pareció un monólogo extraordinario. Ana Laura lo leyó y le gustó mucho y me preguntó si yo quería dirigírselo para presentarlo en Saltillo.”

“A mí me pareció una excelente idea. A ambas nos conmovió la temática y el reto. Cuando a Ana Laura le dieron el resultado de haber sido seleccionada para su beca, nos dimos a la tarea de iniciar el proceso de una manera híbrida: Ensayos de anàlisis de texto y trabajo de actuación en mesa vía zoom, luego Ana Laura vino unos meses después a la Ciudad de México para tener ensayos presenciales. La hospedé en mi casa e hicimos el trazo escénico en un salón de ensayos de la Biblioteca de México.”

Llevar a escena este texto nos ha significado el reencuentro con un teatro genuino, explorar el mundo de Estorino y conectarlo con nuestra propia experiencia de vida, nos ha permitido mantener una conversación creativa, en la cual desmenuzamos cada palabra en su más profundo significado. Sin duda ha sido un trabajo artesanal, de filigrana, gratificante. Desde el inicio, la obra comenzó a taladrar nuestras defensas, a atravesarnos, no sólo en lo profesional por el reto que implicaba un proceso de ensayos híbridos -debido a la situación geográfica de cada una (Cdmx-Saltillo)-; sino que poco a poco y a la luz del personaje, de nuestra Greta, nos descubrimos en nuestras propias contradicciones, prejuicios, sueños, dilemas, en nuestras derrotas y nuestras esperanzas. A partir de esta apertura fue como el personaje comenzó a latir. Estrenamos el 29 de septiembre de 2022 a público en general, sin embargo tuvimos funciones previas a grupos específicos y en situación de vulnerabilidad: Mujeres internas en el CERESO Femenil de Saltillo, personas migrantes en Casa del Migrante de Saltillo y un con grupo de adolescentes preparatorianos.

Sandra Félix prosigue y añade: Luego yo fui a Saltillo para acabar de pulir el monólogo y finalmente lo estrenamos en el Foro Valdés donde dimos tres funciones y luego la obra la llevamos a espacios de grupos vulnerables. El CERESO femenino y la Casa Migrante en Saltillo. Funciones inolvidables donde platicamos acabando la representación con el público asistente.

Creo que a ambas nos conmovía el tema de la confesión de una actriz, su lucha por representar los grandes papeles del teatro, su fragilidad, sus sueños rotos.

Uno de los temas que más me conmueve en este monólogo de Las penas saben nadar es el asunto de la adicción. El alcoholismo que sufre el personaje de la actriz. Necesita del alcohol para actuar, necesita el alcohol para sentirse bien, hasta que el alcohol la domina y la hunde. Entonces nos dimos a la tarea de investigar los pasos de los efectos del alcohol. Quiero decir que nos conmueve el asunto del alcoholismo tanto a Ana Laura, como a mí. Esto es lo que hunde al personaje de Greta. Parece que no tiene escape.

El alcoholismo la domina. Este es el tema universal donde todo el público puede reconocerse. Hay un punto muy fuerte en la obra cuando ya alcoholizada se confronta con Dios. Le echa en cara sus problemas, sus carencias. Es decir que Greta no toma responsabilidad de sus actos. Está sola.

También Greta tiene un pensamiento mágico que le ayuda a tener esperanzas para salir adelante pese a todo y eso le da cierta ternura, y así acaba la obra. En este momento esta obra me representa varias cosas: Un reto, un descubrimiento, un hallazgo, un camino continuo de búsqueda. Siempre dirigir para mí es un gozo y un reto. Trabajar con Ana Laura en esta investigación de la obra, del texto, y del personaje, ha sido un descubrimiento y un hallazgo en muchos sentidos tanto en la búsqueda del personaje y la dirección escénica: la forma, el fondo, en el trabajo minucioso y profundo que encontré ensayando con Ana Laura, los rasgos psicológicos e interiores del personaje y para ello conocer a Ana Laura como persona. Ha sido un proceso artístico de mucho respeto y a la vez de mucha confianza.

Con iluminación de Emmanuel Garza Blancarte, esperamos que este garbanzo de a libra próximamente se presente en la Ciudad de México y en todos los escenarios posibles de nuestro país por su profundidad, compromiso y nivel estético. TEATRO Y ACTUACIÓN, sí: Con mayúsculas.