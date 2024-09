(Des) montajes: Mamá cool (era): Un monólogo de perspectivas sobre la maternidad

En esta ocasión, Alexandro Guerrero nos cuenta sobre Mamá cool (era) la cual se presenta en el Teatro Bar –El Vicio de Coyoacán en el que se habla de perspectivas ácidas contra la idealización de la maternidad.

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx.- En esta ocasión, hablamos con Gisela Flores, autora y directora del monólogo Mamá cool (era) quien nos comparte en exclusiva para RegeneraciónMx su visión y a donde va con esta puesta en escena.

– Escribí este monólogo porque mi humor es negro y soy mamá y porque amo ser mamá. Y amo ser mujer además de ser mamá. También lo escribí porque está cabrón ser mamá. Y hay que decirlo en voz alta y dejar de vivirnos todavía como el siglo antepasado, para responsabilizarnos de lo que realmente implica comprometerse con la crianza y con el ser mujer. Hacer teatro siempre es una oportunidad para decir las cosas que se callan, las que se ocultan, lo no conveniente para muchos. Esta oportunidad con “Mamá cool (era)” es hablar de los estereotipos de mamás para verificarnos en ello y saber que mamá no quisimos ser o no somos y cuáles sí o cómo seguiros construyendo en tanto que esta labor es literalmente, interminable.

Kelly Cieza, especialista peruana en género, en su investigación, “Representaciones sociales de la maternidad…” señala:

Una mujer realizada tiene dos dimensiones. La primera se refiere a una mujer trabajadora, preferentemente con estudios superiores, su actividad laboral le genera satisfacción y logra resultados eficientes y óptimos. La otra dimensión de la mujer realizada es tener una pareja y ser madre.

Este texto, subraya Gisela Flores, también productora del monólogo, me ha llevado a explorar la realidad de las situaciones que he vivido como mujer y como madre. Descubrí el poder reírme del absurdo cuando he tenido situaciones que han superado a la ficción. De manera divertida he querido contarlo, con un humor ácido que penetre en la consciencia de una risa trágica que ojalá cambie en positivo nuestras limitadas concepciones de lo que significa ser ante todo, mujer.

Mujeres en un mundo donde, todavía, aún con los grandes avances del feminismo, se nos vuelve invisibles para mantenernos “quietitas” y “sin hacer problema”, limitadas incluso en nuestra expresión.

Citando nuevamente el texto de Kelly Cieza podemos en un análisis comparativo respecto a este trabajo teatral aducir que: Acerca de las representaciones sociales de la maternidad, como núcleo central, la maternidad constituye una fuente de afecto y compañía. La maternidad significa tener una “persona compañera” para toda la vida, además la madre será un sujeto necesario e importante para el otro, con el que construirá una relación de dependencia. Como elementos periféricos se tiene a la noción de la maternidad asociada al sacrificio. La condición de ser madre se basa en el modelo mariano.

El sujeto mujer desaparece para dar origen al sujeto madre y el autocuidado se transforma en el cuidado del otro. En esa línea, la maternidad también convierte al sujeto mujer en un sujeto asexual, sin deseos ni erotismo y refuerza la idea de la sexualidad con fines reproductivos.

Por su parte Silvia Lomelí, actriz de “Mamá cool (era)” apunta:

-Este texto ha sido mi reencuentro con el teatro, donde he tenido el gran privilegio de abordar la maternidad desde la escena, esa experiencia maravillosa, enloquecida, difícil, gratificante…. que es la crianza (en mi caso de dos seres humanos) que apenas empieza, porque nunca para

Mamá cool (era) nos deja con un dulce/amargo sabor de boca sobre cómo vemos TODOS la maternidad, no necesitas tener hijos para darte cuenta del arduo trabajo de criar. Así que esperamos que esta puesta en escena deje un cuestionamiento sobre lo que podemos, debemos o no debemos hacer con las mamás que a diario trabajan para hacer o no hacer que sus hijos sobrevivan en este mundo.

Mamá cool (era) Un monólogo de humor negro acerca de la #maternidad y el ser #mujer. Prepárate para “el viaje” por el que atraviesan las mamás. “No todo es miel sobre hojuelas”…

Serás testigo del amor, la alegría, las frustraciones, enojos y dolores que pueden llegar a vivir las mujeres a la hora de convertirse en madres.

Muérete -no del dolor- pero sí de risa, con… el #embarazo, el #parto, el #amamantamiento, la falta de #equidad, la pérdida de #identidad, la #desigualdad y los #vínculosfamiliares que se desarrollan en la vida de las mamás.

Un monólogo que cuestiona los roles femeninos arcaicos que, aún hoy día, jugamos de manera inconsciente… o no.

¿Eres una mamá real o eres un estereotipo más, que vive en la “fantasilandia/ ignorancia”?

¿Eres solamente mamá o además eres mujer? ¿Y qué tipo de mujer eres y quieres ser?

¿Cuáles decisiones hemos tomado o habemos de tomar, al reconocer que no solamente somos madres?