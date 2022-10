Destapa AMLO lista de suspirantes conservadores a la presidencia

AMLO indicó a 42 personajes que podrían abanderar a la derecha en las elecciones presidenciales como Chumel Torres, Zavala, Téllez

Regeneración, 13 de octubre de 2022. El presidente AMLO presentó una lista de 42 personajes de derecha que han manifestado sus intenciones para participar en las elecciones.

Así, se trata de personajes que han aparecido en encuestas o propuestos para la presidencia de la República.

AMLO

Así en la conferencia de prensa Mañanera AMLO presentó una lista de prospectos a precandidatos para el 2024 del bloque opositor entre los que están Gabriel Quadri.

Además de Lilly Téllez, Chumel Torres, Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, Gustavo Madero, Alejandro Alito Moreno, Marko Cortés.

Y es que de acuerdo con AMLO, la lista es integrada por 42 personas que han expresado que quieren competir por la Presidencia.

“Ya no se habla de eso (del tapado), se les olvidó a los medios, bueno, no a todos», dijo AMLO.

Esto, «para que vean cuántos hay del bloque conservador, dije que eran 38 pero salieron 42. ¡Vamos a destapar!”.

Lista

Así la lista de AMLO inicia con el ex gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien “tiene mucho apoyo de los financieros”.

Además, aparecen otros personajes como la senadora y ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, quien ha manifestado sus intenciones de buscar la presidencia.

Por otra parte, sobre los gobernadores de Querétaro y Yucatán, Mauricio Kuri y Mauricio Vila, respectivamente, el mandatario se limitó a decir que “son muy buenas personas”.

Al continuar leyendo la lista de supuestos precandidatos y al dar con el nombre de la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, la señaló de ser partícipe en el fraude de 2006.

-«Patricia Mercado, puede ser, porque ella les ayudó cuando 2006 con el fraude. Ustedes saben que para quitarnos votos de mujeres feministas la impulsaron a ella y sacó como 1 millón de votos».

Y es que «la diferencia ‘formal’ 240 mil votos por los que supuestamente ganó Calderón y ella se llevó como 1 millón”, dijo AMLO.

Asimismo, López Obrador acusó al empresario, creador de la coalición Va por México y ahora de Unidos, Claudio X. González, también de participar en el fraude electoral de 2006.

Más

Asimismo otros de los nombres que figuran en la lista del presidente son el comunicador Carlos Loret de Mola, el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; el diputado por el PAN, Santiago Creel.

También están el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya; el ex secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto y ahora senador, Miguel Ángel Osorio Chong.

Junto con ellos, el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid; la esposa del ex presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala; entre otros.