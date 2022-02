Diputada Austriaca pide dictamen de traslado del penacho de Moctezuma

Diputada socialdemócrata Petra Bayr pidió un nuevo dictamen que verifique avances tecnológicos que permitan el traslado del penacho de Moctezuma a México

Regeneración, 23 de febrero de 2022. Por medio de una moción de resolución la diputada Petra Bayr, pidió se verifiquen las condiciones para el regreso de la corona de plumas, ya que la opinión de los expertos tiene 10 años.

Y es que dice que los avances tecnológicos son muchos y que ahora mismo una persona puede estar con tan solo un traje protector 39 mil kilómetros desde la estratosfera.

Además en su misiva la diputada socialdemócrata describe que es una de las piezas más destacadas del Weltmuseum Wien – Museo Etnográfico de Viena.

«-…, tocado de plumas con cientos de largas plumas de quetzal y más de mil planchas de oro», describe.

Por otra parte, relata que desde 2010 hasta 2012 en un proyecto de cooperación entre México y Austria se realizó una extensa investigación sobre su historia.

Y, destaca que hubo muchos esfuerzos para limpiarlo y conservarlo.

Museo

Y es que, según el World Museum, la pieza «Corona de Moctezuma», una designación que el Museo Mundial dice que es incorrecta, narra.

Esto, «ya que la corona de plumas es probable que sea el tocado de un sacerdote», describió en su moción.

Asimismo precisa que después de varios años de investigación y cooperación bilateral restauradores llegaron a la conclusión de que transportar las frágiles plumas podría dañar considerablemente al «Penacho».

Historias

Junto a lo anterior narra que México hizo otro intento de traerlo al menos como préstamo.

Y, explica que para el 500 aniversario de la Caída de Tenochtitlán la obra maestra debe ser una atracción de los eventos conmemorativos.

Sin embargo se argumentó el riesgo significativo de daños por el transporte.

Opinión

Entonces dijo la diputada en su moción que la opinión de los expertos tiene ahora más de 10 años.

Y subrayo entonces los avances, no solo en la tecnología, sino también en la conciencia política.

Así como las discusiones actuales sobre la restitución de bienes robados a los países del Sur para examinar la situación del Penacho de Moctezuma.

Ahí, destacó que una persona puede estar solo protegida con un traje a 39 mil kilómetros en la estratósfera, para ejemplificar el desarrollo tecnológico.

-«La tecnología se ha desarrollado rápidamente y es posible que también esto sea aplicable al transporte seguro de bienes culturales».

Moción

Entonces en concreto su moción es que se le pide al gobierno federal que verifique si hay progresos en las nuevas tecnologías y una revisión del informe de más de diez años.

Y, por lo tanto, hacer posible el transporte de la corona de plumas.

AMLO

Y es que esta mañana AMLO recordó que en octubre de 2020 su esposa Beatriz, viajó a Austria para solicitar prestado el penacho de Moctezuma para su exposición en nuestro país.

E incluso entregó una carta al presidente de esa nación Alexander Van der Bellen.

Además AMLO calificó aquel encuentro como desagradable.

-«Terminó de leer la carta y dijo que era por lo del Penacho, volteó a ver a las supuestas dueñas y dijeron que no, y muy amablemente Beatriz se despidió y ya no hubo más conversación, no se siguió con el tema por la negativa».

Además AMLO señaló que «.., es una actitud muy arrogante, prepotente y pues no hay justificación de que no pudiera trasladarse, ni siquiera plantamos que lo devolvieran, sino para que se exhibiera”, comentó.