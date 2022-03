Donovan Carrillo abandona Campeonato Mundial de Patinaje; no recibió sus patines

Desafortunadamente, unas horas antes de que comenzara el programa Donovan Carrillo aparecía con la leyenda de que abandonó la competencia

Regeneración 24 marzo 2022. El patinador mexicano Donovan Carrillo no participará en el Campeonato Mundial del Patinaje Artístico porque sus patines no llegaron y con los nuevos no se adaptó.

Desafortunadamente, unas horas antes de que comenzara el programa, Donovan Carrillo aparecía con la leyenda de que abandonó la competencia.

Cabe recordar que el pasado martes, mediante su cuenta de Instagram, Donovan Carrillo dijo que no contaba con sus patines pues la aerolínea en la que viajó perdió su maleta.

Por su parte, su entrenador Gregorio Núñez indicó que el mexicano ya estaba entrenando con unos patines nuevos.

“Donovan está bien, esperamos que lo de los patines no afecte su desempeño; ya entrenó con unos nuevos, pero está en proceso de adaptación”, declaró Núñez.

El jalisciense tenía muchas posibilidades de pasar a la final del campeonato mundial luego de lo que logró en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.

Donovan tenía como objetivo superar lo que hizo en la justa olímpica; sin embargo, ya no podrá intentarlo.

En Beijing el patinador mexicano mejoró su registro personal en el programa corto con 79.69 superando lo que hizo en el Campeonato Mundial de Estocolmo en 2021.

Con este Mundial se definiría el monto de la beca ordinaria que recibe Donovan por parte de la Conade.

Actualmente Donovan recibe 30 mil pesos, pero el organismo analizará si se queda con ese apoyo.

Postura del Comité Olímpico Mexicano en caso Donovan

Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano confirmó que Donovan Carrillo no participará en el mundial porque no recibió sus patines.

Es importante señalar que el miércoles por la noche en la cuenta del Comité se publicó un mensaje en el que aseguraba que Donovan había recibido su equipaje con sus patines.

Sin embargo, este día se confirmó que esa información fue ‘un error’ por lo que el Comité se disculpó.