Edson Zúñiga ‘El Norteño’ reveló que recibió una propuesta para trabajar con narcos

El comediante Edson Zúñiga, mejor conocido como ‘El Norteño’, confesó que ha tenido ofrecimientos para trabajar en el narco

Regeneración, 13 de abril de 2022. El comediante que dio vida a ‘Compayito‘ y actualmente se le conoce como ‘El Norteño‘ realizó fuertes revelaciones sobre la ocasión en que los jefes de un cártel le ofrecieron trabajo.

El comediante Edson Zúñiga es uno de los artistas que se han sumado a las invitaciones por parte de narcotraficantes.

Sin embargo, el actor reveló que la ocasión no fue precisamente para agendar una presentación ante narcos sino para hacerles un trabajo.

Esta situación fue revelada durante una entrevista con Yordi Rosado, donde Edson Zúñiga, narró cómo fue la vez que le tocó convivir con narcos.

El Norteño comentó que a pesar de que los narcos son delincuentes, él trata de no juzgarlos, por lo que recordó el momento en que recibió una propuesta de trabajo.

«Me ha tocado conocer gente del narco y son personas, a mi no me toca juzgar (…) en algún momento me ofrecieron negocio y yo dije que no»