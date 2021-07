El ISSSTE es la institución que encontramos más arruinada: AMLO

AMLO señaló que al ISSSTE ya lo habían privatizado por completo y que era la institución pública más arruinada del país

Regeneración, 15 de julio de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el ISSSTE era la institución pública más arruinada en el país y que ya lo habían privatizado por completo.

“Ya lo habían privatizado por completo, todo subrogado, te vas a hacer un análisis y ya le había entregado el contrato hacer los análisis a un laboratorio de alguien vinculado al ISSSTE, es como para dejarlo de tarea a los jóvenes, no vayan a pensar los jóvenes que esto acaba de nacer, no, esto viene de lejos”, aseguró el mandatario.

López Obrador mencionó que el ISSSTE era la institución de salud pública más arruinada del país cuando llego al gobierno.

Asimismo recordó que antes esta institución era un botín, no sólo para los funcionarios sino también de los líderes sindicales, por lo cual se está en constante revisión para depurar a los malos servidores públicos.

Incluso comentó que en alguna ocasión una persona compró nada más el boleto de avión en el vuelo que iba hacia una gira en el interior del país para hablar con él, con el propósito de pedirle que lo nombrara delegado del ISSSTE.

«Me acuerdo que me dijo: ‘es que yo quiero que me nombre delegado del ISSSTE’, para eso quería la entrevista, le dije ‘no primo-hermano, ya no van a existir las delegaciones’. Antes a un político que no ganaba, si le iba mal en la elección, lo mandaban como delegado en el ISSSTE», apuntó AMLO.

Dará a conocer plan de abasto de medicamentos

Además adelantó que la próxima semana dará a conocer el plan de abasto de medicamentos, proceso que, dijo, costó mucho trabajo por los obstáculos de quienes controlan diez empresas intermediarias que vendían al gobierno en sexenios pasados hasta 100 mil millones de pesos.

“La semana próxima se va a presentar todo el plan de abasto de medicamentos, aquí lo vamos a presentar. Nos costó muchísimo, pero no en lo económico, sino enderezar ese entuerto, porque estaban bien enraizados los que vendían los medicamento al gobierno”, expresó AMLO.

Y dijo que estas empresas se encargaron de lanzar una campaña en contra del gobierno federal en la que se argumenta que hay desabasto de medicamentos.