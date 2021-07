El país no se está militarizando, Fuerzas Armadas respetan derechos humanos: AMLO

El presidente López Obrador afirmó que el país no se está militarizando, pues las Fuerzas Armadas respetan los derechos humanos y no es lo mismo que en otros sexenios.

Regeneración, 26 de julio del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país no se está militarizando y subrayó que las Fuerzas Armadas respetan los derechos humanos.

Durante su conferencia matutina, el primer mandatario indicó que durante su administración han ocurrido pocos casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas; sin embargo, los mismos cuerpos de seguridad se han encargado de castigar a los responsables.

Asimismo, dijo que su gobierno decidió no apostar por la guerra y no quiere que haya masacres. El jefe del Ejecutivo mencionó que si ocurren enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, las Fuerzas Armadas tienen la instrucción de trasladar a los heridos a hospitales para que sean atendidos; no como en otros sexenios, en los que había más muertos que lesionados y detenidos.

«El índice de letalidad mostraba que a los heridos los remataban, eso se terminó, lo mismo [con] la tortura», expresó.

Además, López Obrador sostuvo que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo que si se cometieron excesos en otros tiempos fue porque se los ordenaron.

En este sentido, resaltó que ya no es lo mismo; pues hay buena formación profesional y ética, tanto en la Secretaría de Marina, como en la Secretaría de Defensa. Aunado a ello, comentó que en otros países las Guardias Nacionales dependen de las Fuerzas Armadas, como en España, Italia y Francia.