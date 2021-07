Regeneración 26 julio 2021. En la primera competencia de skateboarding en los Juegos Olímpicos, la japonesa Momiiji Nishiya y la brasileña Rayssa Leal, ganaron las medallas de oro y plata con tan solo 13 años de edad.

Hasta el momento, ambas niñas son las medallistas mas jóvenes en lo que va de Tokio 2020.

Mientras que la medalla de bronce la ganó la japonesa de 16 años, Nakayama Funa.

Agregó que tiene el objetivo de competir en los juegos de Paris y ganar, además, señaló que el skate es interesante y divertido.

NISHIYA Momiji🇯🇵 has won the #Olympics first female #Skateboarding #gold medal – women's street at #Tokyo2020 #UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/6eICFyYcZB

Por su parte, la joven brasileña, Rayssa señaló que estaba muy contenta por representar a su país.

«Todavía no lo he asimilado. Poder representar a Brasil y ser una de las más jóvenes en ganar una medalla. Estoy muy contenta, este día pasará a la historia. Intento divertirme al máximo porque estoy segura de que si te diviertes las cosas fluyen», indicó.

How it started: How it's going: pic.twitter.com/CgnwTnBXEn

— Olympics (@Olympics) July 26, 2021