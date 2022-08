Elementos de rescate listos para entrar a mina “El Pinabete”

A pesar de las adversidades, elementos de rescate que entrarán a la mina “El Pinabete” están listos para intentar una vez más ir al rescate de los mineros.

RegeneraciónMx, 12 de agosto de 2022. A pesar de que se intentó entrar y los niveles de agua no permitieron mayor avance, los elementos de rescate para entrar a la mina ”El Pinabete” están listos para volver a introducirse una vez más.

A través de un comunicado, Protección Civil informó que todo está listo para intentar entrar a la zona del rumbre.

“Se necesitaba tener los niveles de agua que no pusieran en riesgo a los rescatistas, estamos llegando a ello”, afirmó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y reportó un avance de 97 por ciento en la extracción de agua del pozo

Asimismo, de prevalecer las condiciones de extracción de líquido y retiro de escombros que obstruyen los accesos, confía en que hoy mismo podrán ingresar los equipos de búsqueda y rescate.

Señaló que se cuenta con todos los recursos humanos y materiales necesarios en el proceso de extracción de agua para poder entrar e iniciar la búsqueda de los 10 mineros que se encuentran atrapados desde el 3 de agosto debido a un derrumbe ocurrido en la mina El Pinabete, en Coahuila.

Durante el enlace remoto a la conferencia matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la coordinadora nacional puntualizó que los trabajos para la extracción de agua, que actualmente inundan los accesos a la mina, continuarán, “vamos a seguir de todos modos bombeando de manera simultánea, no va a parar, se van a sustituir algunas bombas, este es un proceso lento pero lo queremos seguir haciendo, no queremos correr riesgos. Que sigan los barrenos trabajando y en aquellos pozos donde no se esté trabajando en búsqueda y rescate, que se siga extrayendo el agua”.

Indicó que de manera preventiva se van a perforar cuatro barrenos más por si hay necesidad de seguir extrayendo agua y que se ingresará a revisar las condiciones de los pozos de acceso, “ya estaremos en unos minutos revisando esta posibilidad, de poder ingresar ya a los tres pozos. Se tienen preparados los recursos necesarios para iniciar las acciones de búsqueda y rescate”, pues durante la madrugada estuvieron retirando escombros para facilitar su ingreso.

Como parte del informe técnico que rinde cada mañana desde el municipio de Sabinas, en Coahuila, Velázquez Alzúa también indicó que se incrementó a seis el número de barrenos con bomba para aumentar el volumen de extracción de agua; asimismo, que hoy se cumplen más de 200 horas de trabajo ininterrumpido y que se ha acondicionado un nuevo espacio con servicio de hospital móvil para los familiares de los mineros.