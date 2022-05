En CDMX protestarán frente a Iberdrola contra saqueo de trasnacionales

Frente en Defensa de la Soberanía Nacional convoca a mitin – protesta el 26 de mayo frente a Iberdrola, a las 16 horas. Contra despojo y pobreza energética

Regeneración, 25 de mayo de 2022. Fuera Iberdrola y todas las trasnacionales que despojan al pueblo, saquean nuestro territorio y que promovieron el rechazo a la reforma eléctrica.

Concentración Jueves 26 de Mayo a las 4:00pm En las Oficinas de IBEDROLA Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho 24, Lomas – Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, CDMX.

Lo anterior es el llamado publicado por el Frente en Defensa de la Soberanía Nacional, constituido por miles de defensores de la soberanía nacional.

Al tiempo que el llamado es para protestar por el saqueo de territorios y la generación de pobreza energética.

Frente

En el llamado, se precisa: «Nunca olvidaremos, Iberdrola promovió el rechazo a la Reforma Eléctrica».

-«El triunfo es para los que seguimos luchando a pesar del revés que nos llevamos con la no aprobación de la REFORMA ELÉCTRICA CONSTITUCIONAL, este fue solo un tropiezo».

Lo anterior, señaló en redes sociales la miembro de la Conur Tlalpan Centro, Socorro Romano.

Al tiempo que puntualizó que hay «que renovar nuestros esfuerzo apoyando con mayor fuerza el próximo mitin en contra de IBERDROLA».

Esto, «hasta lograr sacarla de nuestro País o reducir su actuación en nuestra industria eléctrica. ¡FUERA EMPRESAS PRIVADAS LEONINAS DEL SUMINISTRO BÁSICO!».

Además, otros usuarios manifestaron su beneplácito por la iniciativa y pidieron la renacionalización de la industria eléctrica.

Decenas de miles integran el Frente en Defensa de la Soberanía Nacional

Luego de la batalla por la reforma eléctrica organizaciones ciudadanas y políticas defenderán nuestra soberanía. 26 de mayo movilización contra Iberdrola

Tras la votación de la Reforma Eléctrica del 17 de abril, millones de mexicanas y mexicanos que integraban el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, decidieron continuar con la organización y movilización, esta vez en defensa de la soberanía nacional

Se trata de cientos de representantes de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de Usuarios de la Luz en Resistencia

Además de colectivos estudiantiles, académicos, trabajadores, campesinos.

Así como de profesionistas, técnicos y movimientos sociales se dieron cita en el Auditorio del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear.

Esto, para conformar el Frente en Defensa de la Soberanía Nacional.

Al evento acudió una representación directa de 19 entidades, así como la participación de otras 7 mediante documentos y el resto por chat.

Soberanía

Este frente en común, se ideó tras los resultados de la votación de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados el pasado 17 de abril, donde PRI-PAN-PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

Dejando así a las familias mexicanas sin el derecho humano a la electricidad, sin la protección de la continuidad del servicio eléctrico.

Incluso, dejando en la incertidumbre a millones de familias pobres en México que vienen arrastrando adeudos impagables de luz.

Esto es, dejando a la CFE en un marco legal que depende de la reforma del 2013 de EPN con una lógica mercantil y que la obliga a perseguir a las familias pobres que no pueden pagar la luz.

En el evento se reconoció la relevancia del Frente en Defensa de la Reforma Eléctrica, ya que tuvo actividades informativas, movilizaciones y manifestaciones en todos los estados de la República.

Por ello, las y los integrantes coincidieron en que no se podía soltar ese nivel de coordinación y articulación.

Lo anterior se expresó en el evento que fue conducido entre otros, por Emilio Téllez de la Coordinadora de Usuarios en Resistencia (Conur) y por Teresa Quintana de Morena.

Banderas

Así este recién nacido Frente en Defensa de la Soberanía, retoma las banderas que quedaron pendientes por el rechazo a la reforma eléctrica.

Por ello una comisión presentó un manifiesto con diversos puntos en defensa y recuperación de la soberanía.

Así como el contundente principio de que México no es territorio de conquista.

Estos puntos fueron discutidos y enriquecidos en la discusión.

Cabe destacar que entre las representaciones se contó con la asistencia de organizaciones de usuarios como la CONUR , COPIR, MOPOR , Resistencia Choapas, Resistencia Agua dulce , COCEI-ML, UCIZONI.

Además de MONADEPAF, CCU-Salina Cruz, Resistencia Civil y Pacifica Ixtepec, LyFCH y MNUEE

Ejes

Algunos de estos puntos son:

Por una parte, la defensa y rescate de todos los recursos naturales de la nación para beneficio del pueblo, como el petróleo, gas, electricidad, minerales, flora, fauna, playas, agua y la tierra.

Además, la nacionalización, creación, defensa y rescate de todas las empresas estratégicas indispensables para el desarrollo independiente de México.

Incluso, el fortalecimiento, defensa y ampliación de los servicios que otorga el Estado mexicano, como los de transporte, educación, salud y seguridad social, así como de los programas sociales en beneficio del pueblo.

Así como la defensa y aplicación del espíritu original de nuestra Constitución.

Al tiempo que proclaman la defensa de la Constitución, del territorio nacional y de nuestra soberanía por sobre cualquier ley internacional, tratados, instituciones, individuos, empresas o gobiernos extranjeros.

Cabe destacar que la reunión contó con la participación de Morena, el Partido del Trabajo, la Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR).

Y junto con ellas, la ONPP, el GAR, AS, IS, Colectivo Ratio, Colectivo Feministas 4T, semilleros de conciencia y Juventudes 4T.

A los que se suman el Frente Amplio de Unidad, PPS-APNPS , PPS-M, Frente en Defensa del Maíz, Unidad Internacional Obradorista y la CNPA

Además de la Coordinadora Nacional Electricista y los Electricista Democráticos,

Y más

En este sentido también el Frente en Defensa de la Soberanía señala la defensa de los derechos, de los grupos indígenas, afromexicanos, minorías de cualquier tipo, campesinos, obreros, profesionistas, artistas, mujeres y jóvenes.

Junto con ello, la preservación, difusión, ampliación y defensa de nuestra cultura y patrimonio nacional.

Así como manifestar activamente nuestro total rechazo a todo lo que signifique la privatización parcial o total de cualquier recurso natural, empresa o servicio que se encuentre en manos del Estado.

Al tiempo que defenderán la promoción y ejecución del cuidado de la naturaleza, de un desarrollo sustentable y sostenible en equilibrio con nuestro medio ambiente y entorno natural.

Movimiento

Además, se hizo público que el Frente en Defensa de la Soberanía Nacional se concentrará el próximo 26 de mayo afuera de las instalaciones de Iberdrola a las 4pm.

Así como el próximo 12 de junio afuera de la embajada de México en Estados Unidos a las 10am.

Al tiempo que para mayores detalles se puede consultar la página: Frente en Defensa de la Soberanía

Y en Twitter: https://twitter.com/FDSN_mx

Finalmente, se hizo un llamado a todas y todos los mexicanos que coincidan a que se sumen a la organización y defensa de la soberanía nacional.